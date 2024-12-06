Почему Греф заявил о рисках стагфляции в России

Ослабление рубля в последнее время связано с санкциями против Газпромбанка – участникам внешнеэкономической деятельности нужно было время, чтобы найти новые возможности для расчетов с контрагентами, говорил 5 декабря министр финансов Антон Силуанов. Он уверял, что «неделя – две, и с курсом все будет в порядке». За ноябрь рубль потерял 11%: в начале месяца курс доллара составлял 97,02 руб., а в конце – 107,74 руб. Пика ослабления рубль достиг 27 ноября – по курсу ЦБ доллар стоил 109,58 руб. Это минимальное значение с марта 2022 г. Затем российская валюта начала укрепляться, на 6 декабря курс установлен на уровне 103,38 руб./долл.