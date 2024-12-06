Почему Греф заявил о рисках стагфляции в России

Почему Греф заявил о рисках стагфляции в РоссииЭто возможно, если ЦБ будет запаздывать со снижением ставки
Российская экономика демонстрирует признаки замедления, в частности, в секторе строительства и инвестиций в жилье, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф 6 декабря в ходе дня инвестора. По его словам, в том числе создается опасность стагфляции – ситуации, при которой ускорение инфляции происходит одновременно со спадом или стагнацией экономики.
«Целый ряд заемщиков будет в сложной ситуации, банки будут в сложной ситуации. Все зависит от продолжительности разрыва между реальной инфляцией и ставками на рынке. Такого положительного спреда не было никогда. Конечно, экономика долго так существовать не может», – заявил Греф. По его словам, самое главное, чтобы не только правительство, но и ЦБ отвечал за то, чтобы «не перегнуть ситуацию». «Возвращать это все на рельсы экономического роста будет значительно тяжелее», – подчеркнул Греф.
В ноябре о возможной стагфляции в России предупреждали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Политика ЦБ по борьбе с инфляцией создает «недопустимо высокие» риски рецессии в реальном секторе экономики, особенно в секторах с низкой рентабельностью и длительными сроками реализации проектов – в первую очередь в машиностроении, писали эксперты.
Глава Сбербанка отметил, что сохранение в следующем году жесткой денежно-кредитной политики будет «колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора». В то же время российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации, добавил Греф.
Прогноз Сбербанка, по его словам, предполагает рост ВВП в 2025 г. на уровне 1,3%. По оценке Минэка, за 10 месяцев ВВП вырос на 4,1% в годовом выражении. Росстат оценивал увеличение показателя на 3,1% в III квартале после роста во II и I квартале на 4,1% и 5,4% соответственно. Минэк прогнозирует рост ВВП в 2024 г. на 3,9%, в 2025 г. – на 2,5%.
Инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%, ожидают в Сбербанке. По данным Росстата, инфляция с 26 ноября по 2 декабря ускорилась до 0,5% после 0,36% неделей ранее. Минэк оценил инфляцию в годовом выражении на 2 декабря в 9,07% после 8,78%, которые фиксировались на 25 ноября. Инфляция в 2024 г. с высокой вероятностью превысит октябрьский прогноз ЦБ (8-8,5%), заявил на Российском облигационном конгрессе 6 декабря советник главы ЦБ Кирилл Тремасов.
Курс и ставка
Начала цикла снижения ключевой ставки Сбербанк ждет не ранее второй половины 2025 г. Совет директоров Банка России на заседании 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. Аналитики банков ожидают, что на ближайшем заседании 20 декабря ставку повысят еще как минимум на 100 базисных пунктов, но на фоне ускорения инфляции не исключают и шага в 200 б. п. – до 23% годовых. В частности, такие прогнозы давали экономисты Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Т-банка, Росбанка, Россельхозбанка (РСХБ), Промсвязьбанка (ПСБ), «Почта банка» и банка «Санкт-Петербург».
В то же время президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин 5 декабря не исключил, что ставка может остаться на прежнем уровне. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» 4 декабря говорила, что допускает повышение ставки, но это решение «не предопределено». По словам Набиуллиной, ослабление рубля – это новый проинфляционный фактор.
Стоимость доллара к концу следующего года может составить 112-115 руб., считает Греф. Сейчас равновесный курс с учетом инфляции, по его словам, находится на уровне 100-105 руб./долл.
Ослабление рубля в последнее время связано с санкциями против Газпромбанка – участникам внешнеэкономической деятельности нужно было время, чтобы найти новые возможности для расчетов с контрагентами, говорил 5 декабря министр финансов Антон Силуанов. Он уверял, что «неделя – две, и с курсом все будет в порядке». За ноябрь рубль потерял 11%: в начале месяца курс доллара составлял 97,02 руб., а в конце – 107,74 руб. Пика ослабления рубль достиг 27 ноября – по курсу ЦБ доллар стоил 109,58 руб. Это минимальное значение с марта 2022 г. Затем российская валюта начала укрепляться, на 6 декабря курс установлен на уровне 103,38 руб./долл.
Вероятность стагфляции
Директор по инвестициям компании «Астра управление активами» Дмитрий Полевой считает риск стагфляции в России реальными. В то же время, более реалистичен вариант «обычной рецессии», считает он. Инфляция будет замедляться, но, возможно, чуть менее интенсивно, чем это случалось в предыдущие схожие «эпизоды» в экономике из-за действующих структурных факторов, полагает он.
Когда говорят о вероятности стагфляции, имеют в виду, что экономика перестанет перегреваться, а набор ценовых шоков и инерция при этом будут поддерживать инфляцию на высоком уровне на каком-то длительном горизонте прогноза или даже увеличат ее, поясняет директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. По его словам, технически такое возможно, но не в базовом сценарии. Охлаждение спроса значимо скажется на темпах роста цен, а значит, замедление темпов роста экономики будет сопровождаться снижением инфляции, пояснил он.
Риски стагфляции, действительно, есть, хотя они и невелики, считает главный экономист по России и СНГ Bloomberg Economics Александр Исаков. «Стагфляция возникает лишь в тех условиях, когда центральные банки теряют самостоятельность и проводят политику, которая неадекватна, чтобы привести в соответствие спрос, финансируемый кредитованием, и предложение товаров от внутреннего производства и импорта», – указывает он. По оценкам эксперта, более существенным риском является избыточное охлаждение экономики на фоне быстрого замедления инфляции в 2025 г., которое может реализоваться, если Банк России будет запаздывать со снижением ставок.
Замедление экономического роста до слабоположительных околонулевых уровней в каком-либо из кварталов 2025 г. вполне вероятно (квартал к кварталу с сезонным сглаживанием), считает Куликов. Но даже если это произойдет, то инфляция замедлится, отмечает эксперт. При этом за полный год прирост ВВП все равно, вероятно, будет выше 1%, добавляет Куликов.
Жесткая денежно-кредитная политика, если приводит инфляцию к целевым значениям, неизбежно возвращает экономику на траекторию сбалансированного роста, это исключает возможность стагфляции, считает главный экономист ВТБ Родион Латыпов.
Последние цифры по инфляции повышают шансы ее достижения 9,2-9,4% по итогам года, говорит Полевой. Прогноз Исакова – 8,8%–9,5%. Разгону инфляции будет способствовать повышенное давление на цены от ослабления курса в последние недели и проблемы с расчетами по импорту, считает Исаков. Куликов ожидает инфляцию на уровне 9,3-9,4% декабрь к декабрю.