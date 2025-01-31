Россия впервые за три года утратила место главного источника импорта Турции

В предыдущем, 2023 г., ситуация была иной: Россия оставалась главным импортером в Турцию, ввезя товаров на $45,6 млрд, в то время как оказавшийся на втором месте Китай осуществил поставки на те же $44,9 млрд. Рекордным для России был 2022 г., когда на фоне начала военного конфликта на Украине и возникших проблем с другими торговыми путями наша страна впервые вышла по импорту в Турцию на первое место, ввезя товаров на $58,8 млрд. Китай тогда впервые за последние годы опустился на вторую строчку, ввезя товаров на $41,3 млрд. В 2021 г. Россия была на втором месте с $28,9 млрд, а Китай сохранял лидерство с $32,2 млрд.