Россия впервые за три года утратила место главного источника импорта Турции

Россия впервые за три года утратила место главного источника импорта ТурцииПоставки газа росли, но мировые цены были невысокими
Россия в 2024 г. утратила занятое в 2022 г. место главного источника импорта для Турции по суммарной стоимости товаров и переместилась на второе место, уступив Китаю. Общий годовой импорт Турции из России составил $44,2 млрд, а Китай поставил своих товаров на $44,9 млрд. Это следует из годового отчета Турецкого института статистики (Türkstat) по показателям внешней торговли, опубликованного 31 января 2025 г.
В предыдущем, 2023 г., ситуация была иной: Россия оставалась главным импортером в Турцию, ввезя товаров на $45,6 млрд, в то время как оказавшийся на втором месте Китай осуществил поставки на те же $44,9 млрд. Рекордным для России был 2022 г., когда на фоне начала военного конфликта на Украине и возникших проблем с другими торговыми путями наша страна впервые вышла по импорту в Турцию на первое место, ввезя товаров на $58,8 млрд. Китай тогда впервые за последние годы опустился на вторую строчку, ввезя товаров на $41,3 млрд. В 2021 г. Россия была на втором месте с $28,9 млрд, а Китай сохранял лидерство с $32,2 млрд.
Но в течение 2024 г. ситуация с экспортом менялась: Россия, например, лидировала по стоимости ввезенных товаров в декабре ($4,5 млрд), ноябре (3,9 млрд), марте ($11,9 млрд), феврале ($4,2 млрд) и январе ($4,3 млрд). В итоге еще в первом полугодии 2024 г. Россия удерживала первую позицию в списке импортеров ($25,8 млрд), обходя Китай ($25,4 млрд).
В 2024 г. на российско-турецкую торговлю усилилось санкционное давление со стороны США. Турецкие банки задерживали или не открывали счета для платежей российским компаниям. Правда, в основном это касалось экспорта в Россию, который действительно значительно сократился в 2024 г. (на 28,3% только в первом полугодии), а не импорта в Турцию. На сокращение поставок жаловались турецкие экспортеры летом 2024 г., на трудности с платежами – российские импортеры.
Но в ноябре 2024 г. американский минфин ввел санкции против Газпромбанка, через который, согласно указу президента России Владимира Путина от марта 2022 г., идут рублевые платежи за газ от импортирующих его иностранных покупателей (преимущественно «недружественных»), включая и Турцию, которая в списке «недружественных» не состоит. В конце декабря Анкаре удалось получить разрешение Вашингтона платить через Газпромбанк за газ.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты видят одним из значимых факторов в снижении импорта в Турцию санкционное давление, угрозы вторичных санкций и вытекающие из них трудности с расчетами. Научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Алина Вернигора замечает, что рекордные показатели 2022 г. были связаны с тем, что в течение всего года ограничительные механизмы только создавались и отрабатывались, а турецкие власти местами их открыто игнорировали до определенного момента. «В нынешних условиях целевой показатель товарооборота в $65 млрд едва ли достижим», – полагает она.
По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, разрыв в $700 млн в позициях России и Китая незначителен в процентном отношении к объемам их торговли с Турцией. Вернигора допускает, что наращивание стоимости китайского импорта связано с целенаправленным усилением торговых связей с турецкой стороны.
Турция и Россия продолжат предпринимать совместные усилия по преодолению возникающих трудностей в торговле, считает Вернигора. Российская позиция поставщика энергоресурсов сохранится, о чем свидетельствует и то, что Анкаре удалось добиться исключения для проведения транзакций через Газпромбанк, попавший в санкционный список, полагает эксперт.
В целом минеральное энергосырье – нефть, газ и уголь – составляет до 70% поставок из России в Турцию. И опередивший Россию Китай поставляет более широкую номенклатуру товаров, меньше зависит в плане денежной оценки объемов своего экспорта от цен и других обстоятельств торговли энергоносителями, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Сырой нефти, одного из ключевых импортных российских товаров, по данным Türkstat, в страну в целом за 2024 г. поставлено 30,02 млн т. Согласно помесячным отчетам управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, за январь – ноябрь 2024 г. из России пришло 15,4 млн т нефти, что даже за неполный год составляет более половины всех зарубежных поставок и больше, чем российские поставки за весь 2022 г. (12 млн т).
Кроме того, согласно данным EPDK, за 11 месяцев 2024 г. поставки российского трубопроводного газа в страну составили около 18,2 млрд куб м. (+2,6% к аналогичному периоду 2023 г., но это меньше, чем 26,3 млрд куб. м в 2021 г.). Без указания конкретных значений о сокращении поставок российского угля в Турцию, равно как и в Китай и Южную Корею, и его добычи писали «Ведомости» со ссылкой на аналитический отчет Argus по итогам 2024 г.
Юшков напоминает, что рекордные показатели российско-турецкой торговли в 2022 г. и начавшееся тогда лидерство России как поставщика товаров для Турции в денежном выражении связаны с экстремальными явлениями на энергорынках. Это рекордные цены на энергосырье при начале конфликта на Украине, сокращение добычи нефти Россией, дорогой газ, рост стоимости угля как единственной доступной по объемам замены нефти и газа для электрогенерации, соответствующая перестройка рынков. «Сейчас эта экстремальная ситуация скорее завершилась, рынки адаптировались, цены стали приходить к норме, к многолетним средним значениям», – заключает эксперт.