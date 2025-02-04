ЦБ видит необходимость продолжить жесткую денежно-кредитную политику

ЦБ видит необходимость продолжить жесткую денежно-кредитную политикуПри этом сохранение ставки стало «сюрпризом» для финансового рынка
Банк России видит необходимость продолжать жесткие денежно-кредитные условия для возвращения к низкой инфляции, следует из бюллетеня «О чем говорят тренды».
«Для возвращения к низкой инфляции требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени и соблюдение утвержденных параметров бюджета на 2025-2027 гг.», – говорится в документе.
Высокие темпы роста потребительских цен в декабре 2024 – январе 2025 г. сохранились. Как пояснили аналитики регулятора, это обусловлено активизацией потребительского спроса, который по-прежнему превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг. Также на росте цен сказываются санкции, индексации регулируемых цен, тарифы и сборы, а также снижение урожая.
Позитивная динамика потребительского сектора в целом сохраняется, за исключением сегмента рынка жилья и авто.
ЦБ также назвал сохранение ключевой ставки в декабре 2024 г. «положительным сюрпризом» для финансового рынка. Решение совета директоров ЦБ вызвало значительный рост цен на рынках акций и облигаций и снижение кредитных спредов по высококачественным корпоративным облигациям: «В результате ценовые денежно-кредитные условия смягчились».
Совет директоров Банка России на последнем заседании 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что регулятор взял паузу в повышении ставки, но не исключает возможности вернуться к этому вопросу в феврале. Банк России регулярно заявляет, что ключевая ставка будет снижена при замедлении уровня инфляции.
В сентябре 2024 г. зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин привел прочие сценарии, при которых возможно снижение ставки, – при риске резкого снижения ВВП из-за недоиспользования своих производственных ресурсов или значительном росте безработицы. Он пояснял, что сейчас российская экономика переживает состояние перегрева, поэтому вопрос о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) на повестке не стоит.