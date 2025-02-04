ЦБ видит необходимость продолжить жесткую денежно-кредитную политику

Совет директоров Банка России на последнем заседании 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что регулятор взял паузу в повышении ставки, но не исключает возможности вернуться к этому вопросу в феврале. Банк России регулярно заявляет, что ключевая ставка будет снижена при замедлении уровня инфляции.