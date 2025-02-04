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ЦБ видит необходимость продолжить жесткую денежно-кредитную политику

При этом сохранение ставки стало «сюрпризом» для финансового рынка
Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России видит необходимость продолжать жесткие денежно-кредитные условия для возвращения к низкой инфляции, следует из бюллетеня «О чем говорят тренды».

«Для возвращения к низкой инфляции требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени и соблюдение утвержденных параметров бюджета на 2025-2027 гг.», – говорится в документе.

Высокие темпы роста потребительских цен в декабре 2024 – январе 2025 г. сохранились. Как пояснили аналитики регулятора, это обусловлено активизацией потребительского спроса, который по-прежнему превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг. Также на росте цен сказываются санкции, индексации регулируемых цен, тарифы и сборы, а также снижение урожая.

Позитивная динамика потребительского сектора в целом сохраняется, за исключением сегмента рынка жилья и авто.

ЦБ также назвал сохранение ключевой ставки в декабре 2024 г. «положительным сюрпризом» для финансового рынка. Решение совета директоров ЦБ вызвало значительный рост цен на рынках акций и облигаций и снижение кредитных спредов по высококачественным корпоративным облигациям: «В результате ценовые денежно-кредитные условия смягчились».

Совет директоров Банка России на последнем заседании 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что регулятор взял паузу в повышении ставки, но не исключает возможности вернуться к этому вопросу в феврале. Банк России регулярно заявляет, что ключевая ставка будет снижена при замедлении уровня инфляции.

В сентябре 2024 г. зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин привел прочие сценарии, при которых возможно снижение ставки, – при риске резкого снижения ВВП из-за недоиспользования своих производственных ресурсов или значительном росте безработицы. Он пояснял, что сейчас российская экономика переживает состояние перегрева, поэтому вопрос о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) на повестке не стоит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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