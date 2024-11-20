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Госдума одобрила основные направления политики ЦБ по борьбе с инфляцией

Эльвира Набиуллина допустила скорое снижение ставки и опровергла замораживание вкладов
Ксения Котченко
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассматривает возможность постепенного снижения ключевой ставки в 2025 г. по мере торможения инфляции/ Максим Стулов / Ведомости

Депутаты одобрили проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики» на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг. За принятие документа проголосовал 331 представитель нижней палаты парламента, при этом 17,8%, или 80 участников заседания, высказались против.

В ходе доклада глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила рост опасений, что высокая ключевая ставка может навредить экономике и подорвать импульс к ее росту, а на инфляцию ее влияние минимально. С точки зрения председателя ЦБ, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) не противоречит задачам по развитию экономики, поскольку без сдерживания темпа повышения цен устойчивый рост экономики невозможен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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