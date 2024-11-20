Госдума одобрила основные направления политики ЦБ по борьбе с инфляцией

Госдума одобрила основные направления политики ЦБ по борьбе с инфляциейЭльвира Набиуллина допустила скорое снижение ставки и опровергла замораживание вкладов
Депутаты одобрили проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики» на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг. За принятие документа проголосовал 331 представитель нижней палаты парламента, при этом 17,8%, или 80 участников заседания, высказались против.
В ходе доклада глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила рост опасений, что высокая ключевая ставка может навредить экономике и подорвать импульс к ее росту, а на инфляцию ее влияние минимально. С точки зрения председателя ЦБ, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) не противоречит задачам по развитию экономики, поскольку без сдерживания темпа повышения цен устойчивый рост экономики невозможен.
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