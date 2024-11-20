Госдума одобрила основные направления политики ЦБ по борьбе с инфляцией

В ходе доклада глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила рост опасений, что высокая ключевая ставка может навредить экономике и подорвать импульс к ее росту, а на инфляцию ее влияние минимально. С точки зрения председателя ЦБ, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) не противоречит задачам по развитию экономики, поскольку без сдерживания темпа повышения цен устойчивый рост экономики невозможен.