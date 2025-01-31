Банк России: ключевая ставка будет снижена после устойчивого замедления инфляции
Снижение ключевой ставки станет возможным после устойчивого замедления уровня инфляции. Это следует из ответа Банка России на вопрос подписчика в Telegram.
«Снижение ставки будет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах Центрального банка. Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса. Этому будет способствовать как накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики с учетом всех временных лагов, так и нормализация бюджетной политики в 2025 г.», – говорится в сообщении.
Совет директоров Банка России на последнем заседании 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что регулятор взял паузу в повышении ставки, но не исключает возможности вернуться к этому вопросу в феврале.
Инфляция в России по итогам 2024 г. составила 9,52%, следует данных Росстата. В прошлом году цены росли быстрее, чем в 2023 и 2021 гг., – тогда показатель достиг отметок в 7,42% и 8,39% соответственно. В 2022 г. инфляция составила 11,94%. Итоговые данные за прошлый год оказались выше официальных ожиданий: октябрьский прогноз ЦБ предусматривал рост цен в диапазоне от 8 до 8,5%, а более ранний, июльский прогноз – в пределах 6–6,5%.