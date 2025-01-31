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Банк России: ключевая ставка будет снижена после устойчивого замедления инфляции

Ведомости

Снижение ключевой ставки станет возможным после устойчивого замедления уровня инфляции. Это следует из ответа Банка России на вопрос подписчика в Telegram.

«Снижение ставки будет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах Центрального банка. Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса. Этому будет способствовать как накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики с учетом всех временных лагов, так и нормализация бюджетной политики в 2025 г.», – говорится в сообщении.

Совет директоров Банка России на последнем заседании 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что регулятор взял паузу в повышении ставки, но не исключает возможности вернуться к этому вопросу в феврале.

Инфляция в России по итогам 2024 г. составила 9,52%, следует данных Росстата. В прошлом году цены росли быстрее, чем в 2023 и 2021 гг., – тогда показатель достиг отметок в 7,42% и 8,39% соответственно. В 2022 г. инфляция составила 11,94%. Итоговые данные за прошлый год оказались выше официальных ожиданий: октябрьский прогноз ЦБ предусматривал рост цен в диапазоне от 8 до 8,5%, а более ранний, июльский прогноз – в пределах 6–6,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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