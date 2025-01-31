Банк России: ключевая ставка будет снижена после устойчивого замедления инфляции

Инфляция в России по итогам 2024 г. составила 9,52%, следует данных Росстата. В прошлом году цены росли быстрее, чем в 2023 и 2021 гг., – тогда показатель достиг отметок в 7,42% и 8,39% соответственно. В 2022 г. инфляция составила 11,94%. Итоговые данные за прошлый год оказались выше официальных ожиданий: октябрьский прогноз ЦБ предусматривал рост цен в диапазоне от 8 до 8,5%, а более ранний, июльский прогноз – в пределах 6–6,5%.