Пути выхода экономики из «идеального шторма»: о чем говорили на завтраке «Сбера»

«Мы признаем, что высокая ключевая ставка, высокие кредитные ставки в моменте создают определенную сложность для компании. Это и высокие концептные расходы, и сдвиг инвестиционных проектов, особенно тех, которые планировались на заемные ресурсы», – сказал Ганган. Он добавил, что эти проблемы в значительной степени присущи тем компаниям, которые работают с большим кредитом или плечом, при этом весь бизнес несет повышенные издержки от высокой инфляции в виде роста себестоимости. Некоторые предприниматели считают, что все издержки можно будет переложить в цены, но это не очень удачная долгосрочная стратегия, если бизнес не является монополистом или производителем жизненно необходимых товаров, объяснил Ганган.