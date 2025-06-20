Пути выхода экономики из «идеального шторма»: о чем говорили на завтраке «Сбера»Угрозами для роста являются высокие ставки, дефицит труда, проблемы институтов и укрепление рубля
Россия оказалась в условиях «идеального шторма» – на экономику одновременно влияют высокая реальная ключевая ставка, отставание в производственных возможностях, крепкий курс рубля и жесткий рынок труда, заявил предправления Сбербанка Герман Греф в ходе традиционного делового завтрака «Сбера» «Ставки против роста: каким будет ближайший год?» в рамках ПМЭФа.
Ключевая ставка в реальном выражении, то есть за вычетом уровня инфляции, несет угрозу экономическому росту не только в этом году, но и на перспективе двух – трех лет, сказал Греф. Он также заявил, что в производительности по разным отраслям Россия отстает от развитых стран в диапазоне от 40% до четырех раз. Равновесный уровень курса рубля составляет свыше 100 руб./$ и текущее укрепление рубля негативно влияет на экспортеров и бюджет, добавил глава Сбербанка.
В конце года Минфин встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. «Скорее всего, таким источником будет рыночное привлечение», – отметил Греф. Бюджет «штормит серьезно», согласился в ходе делового завтрака министр финансов Антон Силуанов. Но заверил, что даже в этих условиях налоги для бизнеса власти повышать не будут.
Гости мероприятия, среди которых были вице-премьер Александр Новак, Силуанов, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган, президент общественной организации МСП «Опора России» Александр Калинин, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, приняли участие в опросе о ключевых факторах риска для российской экономики. Большинство участников ответили, что недоступные кредиты являются основной проблемой для роста.
Дискуссии о ставке
Индикаторы показывают, что необходимо снижать ставки, необходимо переходить к «нагреву» экономики и не пропустить тот момент, когда это нужно сделать, заявил Новак. По его словам, реальная ставка выше, чем во многих странах мира, и выше, чем она была еще в начале года, поэтому нужно быстрее принимать решения, которые дадут экономике возможность идти вперед.
Вице-премьер считает, что потенциал роста экономики превышает 3%. «Наши экономические ведомства считают, что потенциал равен около 3% роста в год. ЦБ считает, что несколько ниже, поэтому осуществляет свою ДКП из своего видения потенциальных темпов», – подчеркнул он. Новак отметил, что сейчас есть много волатильных факторов, которые влияют на темпы роста экономики.
ЦБ и Минэкономразвития расходятся в оценке потенциальных темпов роста экономики России, ЦБ верит в 2% (2027 г.), а Минэкономразвития – в 3% (в 2028 г. и 2,8% – в 2027 г.).
За январь – апрель 2025 г. ВВП вырос лишь на 1,5%, в том числе в апреле – на 1,9%, отметил Новак. По его словам, в 2025 г. правительство ждет роста на 2,5%, но сейчас есть много волатильных факторов, влияющих на динамику экономики, поэтому итоги надо будет подводить по итогам года – «за этот период многое может измениться».
Ганган из Банка России отметил, что замедление экономики – это вполне закономерный и естественный процесс, его неоднородность по отраслям и секторам всегда характерна после охлаждения перегретого спроса. На уровне отдельно взятой компании действительно кажется оправданным предоставление дешевого финансирования, которое позволит расширить производство. Но ресурсы, которые позволяют расширять производство, ограничены, и быстрое снижение ключевой ставки спровоцирует повышение уровня цен, добавил Ганган. Он считает, что ЦБ способен и снизить инфляцию, и обеспечить плавный переход экономики на траекторию сбалансированного роста.
«Мы признаем, что высокая ключевая ставка, высокие кредитные ставки в моменте создают определенную сложность для компании. Это и высокие концептные расходы, и сдвиг инвестиционных проектов, особенно тех, которые планировались на заемные ресурсы», – сказал Ганган. Он добавил, что эти проблемы в значительной степени присущи тем компаниям, которые работают с большим кредитом или плечом, при этом весь бизнес несет повышенные издержки от высокой инфляции в виде роста себестоимости. Некоторые предприниматели считают, что все издержки можно будет переложить в цены, но это не очень удачная долгосрочная стратегия, если бизнес не является монополистом или производителем жизненно необходимых товаров, объяснил Ганган.
Греф подчеркнул, что появилась проблема неплатежей – у закредитованных предприятий не хватает денежного потока, и это выливается в сложности для компаний, у которых вообще нет долга.
Калинин, представляющий малое и среднее предпринимательство, заявил, что малый бизнес настаивает на обеспечении доступа к финансированию и снижении дополнительной нагрузки на обслуживание кредитного портфеля размером в 17 трлн руб. Венчурный рынок мог бы стать альтернативой кредитным средствам для малого бизнеса, но он не развит – это является институциональной проблемой, и необходимо закрепить права инвесторов, точки входа и выхода, уверен Калинин.
Ограничения для экономики
Одна из основных проблем на сегодняшний день – это кадры и трудовые ресурсы, не обойтись без изменений, связанных с повышением производительности труда, отметил Новак. Он напомнил, что государство поставило такую задачу и оказало помощь 6000 компаний в переходе на современные методы передового производства. При этом повышением эффективности труда должны заниматься, в первую очередь, бизнесмены, «это должно стать национальной идеей». Нужно внедрять современное машинное оборудование, станки, роботизированные технологии, искусственный интеллект, этим уже занимаются «Сбер», «Яндекс», Ozon, а также промышленные предприятия, в том числе в нефтяной отрасли, рассказал Новак.
Перед российской экономикой стоит проблема, о которой не принято говорить, – низкий уровень развития институтов, в том числе права частной собственности и ее судебной защиты, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он напомнил, что срок исковой давности по делам о незаконной приватизации исчисляется не с момента совершения сделки, а тогда, когда к ней возникли претензии Генпрокуратуры. По словам Макарова, за 25 лет России не удалось сформировать благоприятный инвестиционный климат. «И без инвестиционного климата живет страна, укрепляется, даже рост обсуждаем. Давайте обсуждать, как стране расти в отсутствие инвестиционного климата. Здесь есть рецепты», – добавил Макаров. Он отметил, что по качеству институтов Россия занимает 126-е место в мире из 134 стран, входящих в рейтинг.
Греф тоже обратил внимание на необходимость качественной работы государственных институтов и назвал это критически важным фундаментом. По его мнению, достижение амбициозных экономических целей невозможно «без институтов, без уверенности людей в праве собственности, в сохранении права собственности, в том, что эту собственность, создаваемую здесь, никто не отберет». Если сейчас поддержать защиту прав собственности и инвесторов в России, можно получить большой приток инвестиций, сказал глава Сбербанка журналистам в кулуарах ПМЭФа.