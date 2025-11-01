Бизнес заявил о всплеске неплатежей контрагентов в III квартале

Бизнес заявил о всплеске неплатежей контрагентов в III кварталеПри этом кредитные средства и зарубежные переводы средств для предпринимателей стали доступнее
Почти 40% компаний в III квартале столкнулись с проблемой неплатежей со стороны контрагентов. Во всяком случае, такие данные приводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в ежеквартальном мониторинге «Состояние российской экономики и деятельность компаний», опубликованном 1 ноября. За последние три месяца неплатежи стали беспокоить значительно большую часть бизнеса – во II квартале доля респондентов, которая ощущала негативное влияние этого фактора, составляла чуть больше четверти.
В мониторинге участвуют 130 крупных компаний, уточнили «Ведомостям» в пресс-службе РСПП.
Помимо неплатежей бизнес столкнулся одновременно и с падением спроса на свою продукцию. Этот фактор выделяет 34% опрошенных в то время как в II квартале его доля была ниже на 4 п.п. Кроме того, более заметно ограничивать бизнес стало сокращение инвестиционных программ (16% против 9% в апреле-июле), уменьшение объемов производства (13% против 10%), проблемы с доставкой (15% против 10%).
Одновременно вдвое снизилась доля респондентов, чей бизнес страдает из-за недоступности заемных средств – в июле-сентябре она составила 16% после 32% во II квартале. Также предприниматели отмечают улучшение ситуации с проведением зарубежных платежей. Сложности с ними испытывают лишь 3% опрошенных, тогда как во II квартале их доля составляла 13%.
Список мер по повышению эффективности в текущих условиях остается почти без изменений, отмечает РСПП. Более двух третей компаний (67,6%) планируют продолжать сокращать расходы. Среди них 80% будут сокращать затраты на административные и общехозяйственные нужды, еще 37% предприятий сообщили, что будут сокращать расходы на потребляемые услуги. Порядка четверти всех опрошенных организаций намерены реализовать программы по внедрению энергосберегающих технологий и проектов по цифровизации. Кроме того, 14,8% компаний из числа участников мониторинга намерены сократить инвестиционные вложения.
Рост экономики России в III квартале замедлился почти вдвое – до 0,6% год к году – после увеличения на 1,1% и 1,4% во II и I кварталах соответственно, сообщало Минэкономразвития. В сентябре ВВП вырос на 0,9% в годовом выражении, а за девять месяцев – на 1%.
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал во II квартале 2025 г. замедлились почти в шесть раз до 1,5% в годовом выражении после 8,7% в I квартале. За полугодие капвложения составили 16,04 трлн руб., что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На фоне все еще высокой ключевой ставки и снижения спроcа на продукцию власти начали говорить о возможных рисках банкротства значительного числа компаний. Почти каждая пятая российская компания-застройщик оказалась под угрозой введения этой процедуры, заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью «Ведомостям» в августе.
Непростые макроэкономические условия могут привести к финансовым сложностям у ряда организаций, отмечал министр экономического развития Максим Решетников, выступая на Российской энергетической неделе в октябре. По этой причине необходимо изменить механизмы реструктуризации долгов и «реновировать» действующий закон о банкротстве, отмечал он. Это даст компаниям возможность прибегнуть «к неким элементам защиты от кредиторов и, не прерывая деятельность, разобраться с долгами», пояснял Решетников.