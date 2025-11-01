Бизнес заявил о всплеске неплатежей контрагентов в III квартале

Помимо неплатежей бизнес столкнулся одновременно и с падением спроса на свою продукцию. Этот фактор выделяет 34% опрошенных в то время как в II квартале его доля была ниже на 4 п.п. Кроме того, более заметно ограничивать бизнес стало сокращение инвестиционных программ (16% против 9% в апреле-июле), уменьшение объемов производства (13% против 10%), проблемы с доставкой (15% против 10%).