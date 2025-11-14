МВФ поставил эффективность таргетирования инфляции под сомнение

Расчеты МВФ показали, что, несмотря на решительное и раннее повышение процентных ставок, центральные банки с режимом ИТ не добились статистически значимо лучших показателей, чем их коллеги без таргета. Авторы исследования проанализировали данные по 70 странам, в 33 из которых центральные банки придерживались ИТ, а в 37 – нет. Россия была отнесена к странам с наиболее жесткой политикой ЦБ наравне с Японией, Индонезией, Чехией, Канадой, Израилем, Исландией и рядом других стран. К странам, не ведущим политику ИТ, были отнесены США, Китай, Швейцария, Вьетнам, Сингапур, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.