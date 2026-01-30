Орешкин рассказал о пяти ключевых трендах мировой экономики

По мнению Орешкина, один из ключевых вызовов глобальной экономики – «жесткая депопуляция». Несмотря на рост числа населения планеты, пик будет достигнут уже скоро, и демографические изменения повлекут за собой ряд последствий. По его прогнозам, вопреки сценарию, разработанному ООН, пик случится не в 2055 г., а раньше – уже в 2046-м. В общемировом контексте показателен пример Китая, где еще 20-30 лет назад рождаемость была больше 20 млн человек в год, а сейчас опустилась до 8 млн человек, напомнил он. Это соотношение приведет к кардинальному росту демографической нагрузки, предупредил Орешкин. Кроме того, изменение численного соотношения молодого и пожилого слоев населения в пользу последнего приведет к тому, что создаваемый трудоспособным населением продукт «будет недостаточен для обеспечения ожидаемого уровня жизни тех, кто будет выходить на пенсию». По этой причине все пенсионные системы – это «очень большой вызов для стран с низкой рождаемостью».