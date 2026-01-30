Орешкин рассказал о пяти ключевых трендах мировой экономики

Орешкин рассказал о пяти ключевых трендах мировой экономикиСтраны большой семерки продолжат снижать свои экономические показатели, а мир вскоре вступит в эпоху депопуляции
Развитие мировой экономики в будущем будут определять пять ключевых трендов, таких как глобализация, «платформенная колонизация», уход от традиционных финансов, а также депопуляция планеты при одновременном развитии технологий. Об этом замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал в ходе выступления в рамках Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».
Глобализация: роль суверенитета и смена лидеров
Тренд глобализации экономик существует довольно давно и уже успел наложить «положительный отпечаток на всю планету». «Если мы посмотрим на такие крупные экономики, как Китай, Индия, то их активное вовлечение в глобальную экономику позволило существенно улучшить их качество жизни, существенно снизить бедность в этих странах и, конечно же, обеспечило весь мир доступными товарами и услугами, поэтому глобализация принесла много хорошего», – констатировал Орешкин. При этом старая модель исчерпала себя, уверен он. Постепенно одна группа стран, а именно «большая семерка», теряет позиции, одновременно «выше поднимаются» государства БРИКС, отметил Орешкин. В 2025 г. доля G7 в мировой экономике опустилась до 28%, в то время как для БРИКС она увеличилась практически до 40%.
Речь идет не только о ВВП, но и о многих других показателях, например мировой торговле, добавил Орешкин. «Мы видим, что если в 90-е гг. основные потоки были между странами Глобального Севера, то теперь страны Глобального Юга играют все более и более значимую роль, и, что очень важно, серьезно возрастают перетоки товаров и услуг и в целом экономическая связанность между странами Глобального Юга», – рассказал он.
Одновременно на смену текущим лидерам экономического роста, таким как Китай, будут приходить другие страны, например Индия и Индонезия, уверен Орешкин. Отдельно стоит обращать внимание на африканские страны, такие как Нигерия: по всем оценкам, в ближайшие годы уровень рождаемости там будет выше аналогичного показателя в Китае, «что будет предопределять изменение структуры населения между различными регионами мира», отметил он.
Мир перестает быть однополярным, и сейчас ключевым понятием становится суверенитет, считает Орешкин. Только страны, обладающие им, в новом мире будут конкурировать и будут лидировать в многополярном развитии, уверен он. По словам Орешкина, необходимо выделять три уровня этого суверенитета. Самый верхний – территориальная целостность страны и независимость государственной власти. Второй уровень – это общественный суверенитет, который определяет ее культуру, ценности, историю, язык и религии. Третий – социально-экономический, куда входят технологии, производственная база и система подготовки кадров, рассказал Орешкин.
Цифровые платформы как новые феодалы
Появление цифровых платформ ознаменовало собой переход от автоматизации управленческих процессов и целых институтов, подчеркнул Орешкин. При этом если у обычной компании вместе с ростом масштаба бизнеса пропорционально начинают расти и издержки, то в случае с цифровыми платформами ситуация складывается иначе: их предельные затраты продолжают сокращаться по мере масштабирования. «Что очень важно понимать, что платформа – это то, что коснется каждого сектора экономики, каждого сектора социальной сферы. Образование, здравоохранение, финансы, торговля, туризм – все шаг за шагом будет платформизировано, и те страны мира, которые эту платформизацию будут сейчас проходить, будут достигать более высокого уровня экономического развития и экономической эффективности», – отметил Орешкин.
Благодаря монополизации отдельных рынков роль тех, кто владеет этими платформами, очень серьезно возрастет и во многом станет «похожа на роль феодалов», существовавших в средние века, по сути, речь идет о «платформенной колонизации», полагает он. Это, в свою очередь, может служить одной из причин роста неравенства в обществах, концентрации доходов и усиливать «и так уже идущие во многих странах негативные тренды», считает Орешкин. Именно поэтому наличие собственных платформ становится важной частью суверенитета.
«Закат традиционных финансов»
Демографические тренды ведут к тому, что расходы бюджетов растут, налоговая база «находится под давлением», что приводит к ухудшению «бюджетной ситуации» и достижению предела долгового финансирования традиционной финансовой системой, отметил Орешкин. При этом за пределами госсектора ситуация выглядит еще хуже – создание долговых денег как драйвер глобальной экономики «потихонечку подходит к концу».
Еще одна причина, по которой традиционные финансы перестают быть эффективными – это их чрезмерная затратность. «Я, как бывший сотрудник глобальных банков, знаю о том, что там много неэффективностей, и те доходы, которые зарабатывают финансисты и банковские служащие, конечно же, не никак не соответствует тому вкладу и той роли, которую они играют в глобальной экономике», – пояснил он. Кроме того, три ключевые технологии (блокчейн, искусственный интеллект и платформенные решения) продолжат серьезно менять работу финансовой системы, добавил Орешкин. По его прогнозу, в ближайшие десятилетия ряд функций коммерческих банков начнет выполнять либо государство, либо система децентрализованных финансов.
«Демографическая катастрофа»
По мнению Орешкина, один из ключевых вызовов глобальной экономики – «жесткая депопуляция». Несмотря на рост числа населения планеты, пик будет достигнут уже скоро, и демографические изменения повлекут за собой ряд последствий. По его прогнозам, вопреки сценарию, разработанному ООН, пик случится не в 2055 г., а раньше – уже в 2046-м. В общемировом контексте показателен пример Китая, где еще 20-30 лет назад рождаемость была больше 20 млн человек в год, а сейчас опустилась до 8 млн человек, напомнил он. Это соотношение приведет к кардинальному росту демографической нагрузки, предупредил Орешкин. Кроме того, изменение численного соотношения молодого и пожилого слоев населения в пользу последнего приведет к тому, что создаваемый трудоспособным населением продукт «будет недостаточен для обеспечения ожидаемого уровня жизни тех, кто будет выходить на пенсию». По этой причине все пенсионные системы – это «очень большой вызов для стран с низкой рождаемостью».
Новая технологическая эпоха
Еще один тренд развития мировой экономики связан с технологиями. В ближайшем будущем продолжат развиваться внедрение автономных систем (например, в сфере беспилотного транспорта), платформизация, развитие искусственного интеллекта и биотехнологий, отметил Орешкин. В частности, технологии ИИ приведут к качественному сдвигу в образовании – домашние задания в текущем виде уже неэффективны для обучения, при этом важными становятся платформенные решения в этой сфере. Кроме того, у работодателей отпадет необходимость в младших специалистах, поэтому ВУЗы должны будут выпускать уже профессионалов среднего уровня квалификации, считает он.