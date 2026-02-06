Госдума написала свой закон для роботов и андроидов

Три закона робототехники

Наиболее известную попытку написать для роботов правила существования в человеческом обществе предпринял в 1942 г. американский фантаст Айзек Азимов. Его правила– это три принципа (закона), оговаривающие поведенческие нормы для робототехнических устройств. Согласно первому закону, робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй закон требует от робота повиноваться всем приказам человека, кроме тех случаев, когда они противоречат первому закону. Третий закон говорит, что робот должен заботиться о своей безопасности, если это не вступает в противоречие с первыми двумя законами робототехники.