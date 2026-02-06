Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Госдума написала свой закон для роботов и андроидов

Он должен закрепить за человеком юридическую ответственность за инциденты с робототехническими системами
Мария Арялина
Ника Сизова
Евгений Биятов / РИА Новости
Евгений Биятов / РИА Новости

Госдума подготовила законопроект, в котором впервые будут законодательно закреплены требования и обязанности всех участников рынка робототехники и БПЛА. Об этом рассказал автор законопроекта, заместитель руководителя фракции «Единой России», первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов на форуме «Робототехника, интеллект машин и механизмов 2026». Он уточнил, что на общественное обсуждение законопроект «О робототехнике и автономной беспилотной системе в РФ» планируется вынести до конца февраля, а после этого внести его на рассмотрение в нижнюю палату.

Морозов уточнил «Ведомостям», что текущая версия законопроекта пока не была вынесена на обсуждение комитета и не обсуждалась с отраслевыми сообществами. Но он призвал участников отрасли присоединиться к процессу для доработки документа.

По словам Морозова, в законопроекте будет прописана комплексно-правовая база для всего жизненного цикла, от исследований и разработки до серийного производства внедрения безопасной эксплуатации. Впервые на законодательном уровне будут даны четкие определения ключевых понятий, таких как робототехническая система, искусственный интеллект (ИИ) и др. Депутат отметил, что в законе «четко прописано, что юридическая ответственность всегда остается за человеком».

Госкорпорации займутся созданием безлюдных производств в России

Технологии / Наукоемкие технологии

Вместе с тем документ устанавливает такие фундаментальные принципы регулирования, как приоритет безопасности человека, обязательное страхование гражданской ответственности для систем повышенного риска и принцип всесторонней поддержки отечественных разработчиков и производителей, продолжает Морозов. Законопроект определяет долгосрочную государственную политику, закрепляя меры по стимулированию НИОКР, подготовке кадров и активному внедрению роботизированных решений.

«Мы в законопроекте постарались прописать все новые специальные правовые статусы. Во-первых, для организаций, осуществляющих стратегические инвестиции в разработку умных робототехнических систем. Это, по нашему мнению, откроет доступ к адресным мерам поддержки. И во-вторых, для создания специализированных территорий. Например, технопарков робототехники», – рассказал Морозов. Также документом планируется закрепить институт экспериментальных правовых режимов, или «регуляторных песочниц» (создают исключения в правовом поле для тестирования новых технологий. – «Ведомости»).

Кроме того, в документе прописываются обязанности всех участников рынка, формируются правовые основы для международного технологического сотрудничества и устанавливается ответственность за нарушение норм, «гарантируя, что закон будет не просто декларацией, а реально работающим механизмом», резюмировал Морозов.

Траты на закупку беспилотников для школ в 2025 году упали в 4 раза

Общество

В 2024 г. президент Владимир Путин поставил цель обеспечить вхождение России в число 25 стран – лидеров по плотности роботизации к 2030 г. Для этого парк промышленных роботов должен будет составить не менее 100 000 единиц, что даст плотность в 145 промышленных роботов на 10 000 сотрудников. Сама же работа по роботизации ведется в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» национального проекта «Средства производства и автоматизации», на него выделено около 100 млрд руб. средств из госбюджета до 2030 г.

Первым системным документом, который заложил основы нормативного регулирования ИИ, робототехники и беспилотных систем в России, стала Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 г., утвержденная в 2020 г., напоминает директор юридического департамента компании «Технорэд» Алеся Кузнецова. На момент ее принятия это было логичным и своевременным шагом, продолжает она: государству было важно обозначить вектор, ключевые подходы и принципы будущего регулирования.

Три закона робототехники

Наиболее известную попытку написать для роботов правила существования в человеческом обществе предпринял в 1942 г. американский фантаст Айзек Азимов. Его правила– это три принципа (закона), оговаривающие поведенческие нормы для робототехнических устройств. Согласно первому закону, робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй закон требует от робота повиноваться всем приказам человека, кроме тех случаев, когда они противоречат первому закону. Третий закон говорит, что робот должен заботиться о своей безопасности, если это не вступает в противоречие с первыми двумя законами робототехники.

На сегодня развитие робототехники, ИИ и БПЛА вышло за рамки концептуального осмысления, продолжает Кузнецова. Эти технологии уже не являются экспериментальными, они внедряются в промышленность, логистику, строительство, энергетику и другие секторы экономики. Компании в сфере робототехники, БПЛА и ИИ уже вовсю инвестируют в оборудование и разработки, внедряют роботов – это всегда капитальные затраты, необходимость в просчитывании доходности, интеграция, сертификация, ответственность, подтверждает вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

В такой ситуации опора исключительно на концепцию и разрозненные нормы гражданского законодательства становится недостаточной, подчеркивает Кузнецова. «Без правовой определенности трудно привлекать инвестиции, а для господдержки это важный составляющий фактор», – отмечает независимый аналитик, автор Telegram-каналов RUSmicro и RobotsCobots Алексей Бойко.

Больше половины промышленных компаний в России покупает китайских роботов

Технологии / Наукоемкие технологии

Закон может стать отправной точкой для полноценного внедрения беспилотных систем, считает сооснователь Promobot Олег Кивокурцев. Во многих странах – в Китае, США и ряде европейских государств – уже используются беспилотные автомобили для массового пользования и единственное, что их ограничивает, – это отсутствие правовой базы, подчеркнул эксперт. Такая база необходима и в России, говорит он.

Сейчас активно разворачивается работа над созданием новой техносферы, которая будет базироваться на роботах: это роботы-курьеры, роботы-собаки и человекоподобные роботы, говорит основатель и продюсер компании «Роббо», член рабочей группы «Нейронет» НТИ Павел Фролов. Основные задачи такого закона – дать юридические определения основным понятиям и установить ответственность в ситуациях, когда автономная система причинила вред, считает Бойко. Робототехника крайне разнообразна, поэтому важно учесть обширную классификацию роботов по сфере применения и уровню автономности, подчеркивает эксперт. Той же четкости требует разграничение ответственности, обязанностей и рисков тех, кто разрабатывает алгоритмы, производит аппаратную часть, владеет и управляет роботом, обеспечивает его интеграцию, добавляет он.

«Многое будет зависеть от деталей, так как закон может как ускорить развитие роботизации в стране, так и замедлить, создав условия, при которых работа в этой отрасли перестанет быть привлекательной для некоторых ее участников», – подчеркнул Бойко. «Никто не ждет, что получится идеальный законопроект с первого раза, – замечает Пищальников. – Рынок робототехники и БПЛА развивается быстрее, чем законы. Поэтому законопроект должен быть рамочным, а детали должны конкретизироваться в подзаконных актах, стандартах и техрегламентах, которые можно обновлять быстрее. Именно тогда закон станет ускорителем развития».

«Ведомости» направили запрос в Минпромторг.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её