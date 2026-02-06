Госдума написала свой закон для роботов и андроидов

Госдума написала свой закон для роботов и андроидовОн должен закрепить за человеком юридическую ответственность за инциденты с робототехническими системами
Госдума подготовила законопроект, в котором впервые будут законодательно закреплены требования и обязанности всех участников рынка робототехники и БПЛА. Об этом рассказал автор законопроекта, заместитель руководителя фракции «Единой России», первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов на форуме «Робототехника, интеллект машин и механизмов 2026». Он уточнил, что на общественное обсуждение законопроект «О робототехнике и автономной беспилотной системе в РФ» планируется вынести до конца февраля, а после этого внести его на рассмотрение в нижнюю палату.
Морозов уточнил «Ведомостям», что текущая версия законопроекта пока не была вынесена на обсуждение комитета и не обсуждалась с отраслевыми сообществами. Но он призвал участников отрасли присоединиться к процессу для доработки документа.
По словам Морозова, в законопроекте будет прописана комплексно-правовая база для всего жизненного цикла, от исследований и разработки до серийного производства внедрения безопасной эксплуатации. Впервые на законодательном уровне будут даны четкие определения ключевых понятий, таких как робототехническая система, искусственный интеллект (ИИ) и др. Депутат отметил, что в законе «четко прописано, что юридическая ответственность всегда остается за человеком».
Вместе с тем документ устанавливает такие фундаментальные принципы регулирования, как приоритет безопасности человека, обязательное страхование гражданской ответственности для систем повышенного риска и принцип всесторонней поддержки отечественных разработчиков и производителей, продолжает Морозов. Законопроект определяет долгосрочную государственную политику, закрепляя меры по стимулированию НИОКР, подготовке кадров и активному внедрению роботизированных решений.
«Мы в законопроекте постарались прописать все новые специальные правовые статусы. Во-первых, для организаций, осуществляющих стратегические инвестиции в разработку умных робототехнических систем. Это, по нашему мнению, откроет доступ к адресным мерам поддержки. И во-вторых, для создания специализированных территорий. Например, технопарков робототехники», – рассказал Морозов. Также документом планируется закрепить институт экспериментальных правовых режимов, или «регуляторных песочниц» (создают исключения в правовом поле для тестирования новых технологий. – «Ведомости»).
Кроме того, в документе прописываются обязанности всех участников рынка, формируются правовые основы для международного технологического сотрудничества и устанавливается ответственность за нарушение норм, «гарантируя, что закон будет не просто декларацией, а реально работающим механизмом», резюмировал Морозов.
В 2024 г. президент Владимир Путин поставил цель обеспечить вхождение России в число 25 стран – лидеров по плотности роботизации к 2030 г. Для этого парк промышленных роботов должен будет составить не менее 100 000 единиц, что даст плотность в 145 промышленных роботов на 10 000 сотрудников. Сама же работа по роботизации ведется в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» национального проекта «Средства производства и автоматизации», на него выделено около 100 млрд руб. средств из госбюджета до 2030 г.
Первым системным документом, который заложил основы нормативного регулирования ИИ, робототехники и беспилотных систем в России, стала Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 г., утвержденная в 2020 г., напоминает директор юридического департамента компании «Технорэд» Алеся Кузнецова. На момент ее принятия это было логичным и своевременным шагом, продолжает она: государству было важно обозначить вектор, ключевые подходы и принципы будущего регулирования.
Три закона робототехники
На сегодня развитие робототехники, ИИ и БПЛА вышло за рамки концептуального осмысления, продолжает Кузнецова. Эти технологии уже не являются экспериментальными, они внедряются в промышленность, логистику, строительство, энергетику и другие секторы экономики. Компании в сфере робототехники, БПЛА и ИИ уже вовсю инвестируют в оборудование и разработки, внедряют роботов – это всегда капитальные затраты, необходимость в просчитывании доходности, интеграция, сертификация, ответственность, подтверждает вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.
В такой ситуации опора исключительно на концепцию и разрозненные нормы гражданского законодательства становится недостаточной, подчеркивает Кузнецова. «Без правовой определенности трудно привлекать инвестиции, а для господдержки это важный составляющий фактор», – отмечает независимый аналитик, автор Telegram-каналов RUSmicro и RobotsCobots Алексей Бойко.
Закон может стать отправной точкой для полноценного внедрения беспилотных систем, считает сооснователь Promobot Олег Кивокурцев. Во многих странах – в Китае, США и ряде европейских государств – уже используются беспилотные автомобили для массового пользования и единственное, что их ограничивает, – это отсутствие правовой базы, подчеркнул эксперт. Такая база необходима и в России, говорит он.
Сейчас активно разворачивается работа над созданием новой техносферы, которая будет базироваться на роботах: это роботы-курьеры, роботы-собаки и человекоподобные роботы, говорит основатель и продюсер компании «Роббо», член рабочей группы «Нейронет» НТИ Павел Фролов. Основные задачи такого закона – дать юридические определения основным понятиям и установить ответственность в ситуациях, когда автономная система причинила вред, считает Бойко. Робототехника крайне разнообразна, поэтому важно учесть обширную классификацию роботов по сфере применения и уровню автономности, подчеркивает эксперт. Той же четкости требует разграничение ответственности, обязанностей и рисков тех, кто разрабатывает алгоритмы, производит аппаратную часть, владеет и управляет роботом, обеспечивает его интеграцию, добавляет он.
«Многое будет зависеть от деталей, так как закон может как ускорить развитие роботизации в стране, так и замедлить, создав условия, при которых работа в этой отрасли перестанет быть привлекательной для некоторых ее участников», – подчеркнул Бойко. «Никто не ждет, что получится идеальный законопроект с первого раза, – замечает Пищальников. – Рынок робототехники и БПЛА развивается быстрее, чем законы. Поэтому законопроект должен быть рамочным, а детали должны конкретизироваться в подзаконных актах, стандартах и техрегламентах, которые можно обновлять быстрее. Именно тогда закон станет ускорителем развития».
«Ведомости» направили запрос в Минпромторг.