Подсчеты «Ведомостей»: офшорный контроль над бизнесом в РФ сократился в 2 раза

Подсчеты «Ведомостей»: офшорный контроль над бизнесом в РФ сократился в 2 разаПрямые иностранные инвестиции дружественных стран выросли с 2022 года на 50%
Накопленные прямые иностранные инвестиции недружественных стран в России сократились с начала 2022 г. к октябрю 2025 г. с $481 млрд до $244 млрд, или на 49%. При этом инвестиции из дружественных или нейтральных стран выросли более чем на 50% – с $25 млрд до $38 млрд, следует из данных МВФ и ЦБ РФ, с которыми ознакомились «Ведомости».
Более 2/3 инвестиций из недружественных стран приходится на офшорные юрисдикции с высокими рисками налоговых злоупотреблений. Объем вложений оттуда снизился за 2022–2025 гг. с $356 млрд до $168 млрд. Деофшоризация позволила сократить потери от оптимизации налогов с $5,1 млрд до $1,3 млрд, или почти в 4 раза. О том, кто и как зарабатывал на инвестициях в России, – в нашем материале.
