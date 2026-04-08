Подсчеты «Ведомостей»: офшорный контроль над бизнесом в РФ сократился в 2 раза

Накопленные прямые иностранные инвестиции недружественных стран в России сократились с начала 2022 г. к октябрю 2025 г. с $481 млрд до $244 млрд, или на 49%. При этом инвестиции из дружественных или нейтральных стран выросли более чем на 50% – с $25 млрд до $38 млрд, следует из данных МВФ и ЦБ РФ, с которыми ознакомились «Ведомости».