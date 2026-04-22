Власти предложили меры по оживлению таможенного мониторинга

Власти предложили меры по оживлению таможенного мониторингаОсновной интерес для бизнеса будет представлять возможность отсрочки уплаты НДС
Федеральная таможенная служба (ФТС) официально представила предложения, которые должны популяризировать эксперимент по таможенному мониторингу среди участников ВЭД. Их концептуально поддержал Минфин, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении налоговой льготы для участников эксперимента. Компании из числа уполномоченных экономических операторов (УЭO; входят в специальный перечень, признаны благонадежными участниками ВЭД и имеют ряд привилегий при таможенном оформлении и контроле. – «Ведомости») и системообразующих организаций, присоединившиеся к таможенному мониторингу, смогут получить трехмесячную отсрочку на уплату ввозного НДС, следует из документа. Среди других условий для получении льготы – отсутствие неисполненных обязательств, открытых уголовных дел или процедур по ликвидации или банкротству.