Власти предложили меры по оживлению таможенного мониторинга

Основной интерес для бизнеса будет представлять возможность отсрочки уплаты НДС
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) официально представила предложения, которые должны популяризировать эксперимент по таможенному мониторингу среди участников ВЭД. Их концептуально поддержал Минфин, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении налоговой льготы для участников эксперимента. Компании из числа уполномоченных экономических операторов (УЭO; входят в специальный перечень, признаны благонадежными участниками ВЭД и имеют ряд привилегий при таможенном оформлении и контроле. – «Ведомости») и системообразующих организаций, присоединившиеся к таможенному мониторингу, смогут получить трехмесячную отсрочку на уплату ввозного НДС, следует из документа. Среди других условий для получении льготы – отсутствие неисполненных обязательств, открытых уголовных дел или процедур по ликвидации или банкротству.

