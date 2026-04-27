Эксперты ожидают снижения ставки до 12–13% до конца года

Эксперты ожидают снижения ставки до 12–13% до конца годаНа заседании в пятницу регулятор опустил ее до 14,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров 24 апреля понизил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%. Это решение стало восьмым подряд снижением ставки.
Оценки экономистов, опрошенных «Ведомостями», совпали с решением регулятора: 16 из 19 аналитиков ожидали снижения до 14,5%. Банк России рассматривал сохранение ставки и снижение на 50 б. п., сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам