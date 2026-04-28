Управленцы сферы здравоохранения просят не взимать НДС с предприятий медсектора

Управленцы сферы здравоохранения просят не взимать НДС с предприятий медсектораНовые налоговые правила замедлят импортозамещение в фармацевтике и отрасли медицинского приборостроения
Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести налоговую льготу для фармкомпаний и производителей решений в сфере медицинского приборостроения. Речь идет о производителях, чья продукция включена в перечни, обеспечивающие технологический суверенитет. Копия письма есть у «Ведомостей», источник в правительстве подтвердил его получение.
Для таких предприятий ассоциация предлагает вернуть действовавший до 2026 г. порог освобождения от обязанности по уплате НДС на уровне 60 млн руб. дохода и сохранить применение упрощенной системы налогообложения (УСН) без НДС при соблюдении этого лимита.
С 1 января 2026 г. в силу вступили изменения налогового законодательства в рамках реформы специальных режимов. Ключевым нововведением для инновационного бизнеса стало снижение порога, при котором компании на УСН теряют право на освобождение от НДС – с 60 млн до 20 млн руб. дохода, полученного по итогам 2025 г., говорится в письме НАУЗ. Эта мера, наряду с повышением базовой ставки НДС до 22%, формирует новые фискальные условия, требующие адаптации всех секторов экономики, включая стратегически важные, утверждают авторы обращения.
Для производителей медицинского оборудования и лекарств новые налоговые правила означают рост административных и финансовых издержек на этапах масштабирования производства и вывода продукции на рынок для замещения импорта, а значит, несут повышенные системные риски. Быстрорастущие отечественные компании неизбежно превысят планку дохода в 20 млн руб. и станут плательщиками НДС с 2026 г., а перспектива снижения порога до 10 млн руб. в 2028 г. только усилит эту тенденцию, говорится в тексте письма.
По словам представителей НАУЗ, в других странах отрасли, обеспечивающие нацбезопасность и здоровье населения, часто пользуются целевыми налоговыми льготами. В практике ряда стран (Китай, Индия и др. – «Ведомости») медицинскому сектору предоставляют комплексную поддержку через преференции в госзакупках, инвестиционные вычеты, специальные условия для исследований и разработок, говорится в письме.
Применение аналогичного подхода в России позволит сохранить капитализацию растущих инновационных компаний и направить их ресурсы на развитие производства, а не на покрытие возросшего налогового бремени, считают в ассоциации. Представители НАУЗ также готовы принять участие в проработке и реализации инициативы в случае ее одобрения.
По словам генерального директора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, у членов организации вопрос о необходимости льгот в связи со снижением порога освобождения от НДС пока не возникал. Существующих механизмов поддержки – например, грантов и субсидий – многим фармкомпаниям достаточно. Тем не менее Дмитриев подчеркнул, что крупные и малые игроки рынка находятся в разных условиях и для каждого из них ситуация в связи с изменениями налогового законодательства может складываться по-своему.
«Инициатива коллег своевременна, мы ее поддерживаем и разделяем», – сказала член «Опоры России» Мария Литвинова. Однако, по ее словам, возврат к порогу в 60 млн руб. для производителей медоборудования и фармацевтической продукции – не совсем корректное решение, если речь идет о фундаменте технологического суверенитета. Ограничения по обороту для таких предприятий можно было бы убрать вовсе, а вместо них ввести специальные отраслевые налоговые режимы, считает Литвинова. При этом освобождение от НДС – наиболее логичная мера для стратегически важных направлений, отметила она.
Поручения по вопросу введения отраслевых льгот по НДС в Минфин России не поступали, сообщил представитель пресс-службы министерства в ответ на запрос «Ведомостей». В случае их получения соответствующие документы будут рассмотрены в установленном порядке, добавил он. «Ведомости» также направили запросы в Минпромторг с просьбой прокомментировать инициативу НАУЗ и в ФНС для оценки числа медицинских производителей на УСН, превысивших порог дохода в 20 млн руб. по итогам 2025 г.
В подготовке материала принимала участие Дарья Мосолкина