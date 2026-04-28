Большинство пенсионеров пьют пять и более таблеток одновременно

Большинство пенсионеров пьют пять и более таблеток одновременноЭто провоцирует развитие осложнений, но оценивать сочетаемость препаратов некому, считают эксперты
62% россиян старше 65 лет регулярно принимают пять и более лекарств. Такие данные сотрудники Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) представили на научном симпозиуме, который был организован в рамках форума «Технологии долголетия» и посвящен особенностям фармакотерапии пожилых пациентов. Исследование охватило 4308 человек из 11 регионов России. В ходе него пациенты из трех возрастных подгрупп (65–74, 75–84 и больше 85 лет) проходили анкетирование и медобследование на базе поликлиник, стационаров, интернатов и на дому.
Регулярно лекарства принимают 96% пожилых участников исследования, при этом каждый четвертый пациент делает это без назначения врача – по собственному решению, совету близких или ориентируясь на рекламу, уточнила во время симпозиума старший научный сотрудник РГНКЦ Наталья Воробьева. По мере старения россиян растет распространенность полипрагмазии – одновременного приема пяти и более препаратов, добавила она. Если среди пациентов 65–74 лет многокомпонентная фармакотерапия встречается в 57% случаев, то после 85 лет – в 66%.
Вместе с тем увеличивается и среднее количество выписываемых пожилым россиянам препаратов – с 5,2 в 65–74 лет до 5,6 после 85 лет. Больше 10 лекарств одновременно принимают порядка 6% пациентов, а рекордный показатель, выявленный РГНКЦ среди участников исследования, составил 17 препаратов. Женщины в среднем пьют больше лекарств, чем мужчины, – 5,5 против 5,1 соответственно, подчеркнула Воробьева.
При этом полипрагмазия провоцирует развитие гериатрических синдромов. Согласно результатам исследования, одновременный прием пяти и более препаратов в 1,3–2,9 раза повышает риски падений, проявлений старческой астении, депрессии, недержания мочи и хронического болевого синдрома. Также количество принимаемых пациентами лекарств влияет на их инструментальную и базовую зависимость в повседневной жизни – т. е. определяет степень их самостоятельности в быту.
Врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Кирилл Горелов призвал врачей активнее сообщать о нежелательных реакциях на препараты у пожилых пациентов. Он уточнил, что в среднем на россиян такого возраста приходится 22% всех поступающих в национальную базу фармаконадзора сообщений о побочных эффектах лекарств, при этом в случае одновременного лечения от 4–5 заболеваний риск нежелательных реакций у пациентов увеличивается вдвое, а от шести – втрое. Частота побочных эффектов напрямую связана с тем, насколько активно применяется препарат, добавил Горелов.
Найти производителя, который исследовал бы действие своего препарата в сочетании с другими химическими веществами, сложно, считает замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Оценивать эффективность сочетания лекарств и при необходимости корректировать их дозы должны клинические фармакологи – но это «вымирающая специальность», сказал он. Такое образование можно получить не во всех вузах, хотя сегодня, когда в системе здравоохранения обращается огромное количество лекарств, такие специалисты врачам «нужны как воздух». Это самая дефицитная профессия в отечественном здравоохранении, говорила «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
Проблему полипрагмазии необходимо решать в том числе с помощью искусственного интеллекта (ИИ), подчеркнул Мелик-Гусейнов. Он должен анализировать метаданные клинических исследований препаратов – и страна, которая первой разработает такое решение, окажется «впереди планеты всей». Фактор ошибки от внедрения ИИ значительно снизится, а эффект лечения станет ожидаемым.
У пожилых людей нередко развивается мультиморбидность – одновременное наличие нескольких хронических заболеваний, рассказала терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Анастасия Полякова. Среди них эксперт упомянула сердечно-сосудистые патологии, болезни опорно-двигательного аппарата, депрессию и деменцию. Для лечения каждого из этих заболеваний пациенты принимают несколько лекарств – и это норма при условии грамотного контроля терапии. Полякова уточнила, что в последнее время появляется все больше комбинированных препаратов – они могут заменить одновременный прием нескольких лекарств.
Полипрагмазия – это необоснованная лекарственная терапия, когда назначаются ненужные лекарства, не учитываются противопоказания и взаимодействия препаратов, объяснил главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Дмитрий Сычев. У пациентов старше 65 лет ненадлежащие назначения значимо повышают смертность и риск инвалидизации. Например, для больных с фибрилляцией предсердий каждое лишнее назначение более чем в 2,5 раза увеличивает риск кровотечений, уточнил врач. Бороться с этим помогают специальные инструменты пересмотры пересмотра терапии, в том числе критерии STOPP/START, которые помогают выявить ситуации, когда лекарство пожилому пациенту приносит больше вреда, чем пользы. Они уже вошли в клинические рекомендации по старческой астении, подчеркнул клинический фармаколог. Задача оптимизации терапии у сложных пациентов закреплена за клиническими фармакологами и гериатрами, добавил Сычев. Отмена или замена препаратов у пожилых людей остается сложной задачей: важно, например, не ухудшить когнитивные функции пациента и не повысить риск падений, уточнила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Лечение таких пациентов — постоянный поиск баланса между пользой и рисками терапии, сказала она.