Большинство пенсионеров пьют пять и более таблеток одновременно

Полипрагмазия – это необоснованная лекарственная терапия, когда назначаются ненужные лекарства, не учитываются противопоказания и взаимодействия препаратов, объяснил главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Дмитрий Сычев. У пациентов старше 65 лет ненадлежащие назначения значимо повышают смертность и риск инвалидизации. Например, для больных с фибрилляцией предсердий каждое лишнее назначение более чем в 2,5 раза увеличивает риск кровотечений, уточнил врач. Бороться с этим помогают специальные инструменты пересмотры пересмотра терапии, в том числе критерии STOPP/START, которые помогают выявить ситуации, когда лекарство пожилому пациенту приносит больше вреда, чем пользы. Они уже вошли в клинические рекомендации по старческой астении, подчеркнул клинический фармаколог. Задача оптимизации терапии у сложных пациентов закреплена за клиническими фармакологами и гериатрами, добавил Сычев. Отмена или замена препаратов у пожилых людей остается сложной задачей: важно, например, не ухудшить когнитивные функции пациента и не повысить риск падений, уточнила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Лечение таких пациентов — постоянный поиск баланса между пользой и рисками терапии, сказала она.