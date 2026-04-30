Что случилось с экономикой Германии

По данным Еврокомиссии, на фоне обострения ситуации в странах Персидского залива цены на энергоресурсы в Европе значительно выросли. Цена на газ в Европе в марте и апреле устойчиво превышала $500 за 1000 куб. м, а в моменте достигала $888 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. 29 апреля майские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах торговались в диапазоне $524–559 за 1000 куб. м, что на 34–43% больше показателя на 27 февраля (до начала атак США и Израиля на Иран). Цена на нефть Brent держится на уровне $100/барр. с середины марта. По данным биржи ICE, 29 апреля июльские фьючерсы на нефть Brent стоили $109/барр., что на 50% превышает показатель на 27 февраля.