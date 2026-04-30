Росстат оценил неравенство с учетом дифференцированной ставки НДФЛ

Росстат оценил неравенство с учетом дифференцированной ставки НДФЛНовая методика расчетов коэффициента Джини также включает региональные отличия
Росстат представил обновленные оценки неравенства среди россиян. Новая методика расчета коэффициента Джини (индекс концентрации доходов) позволит оценить разрыв в уровне доходов после вычета налогов и с учетом региональной дифференциации. Показатель составил 0,375 по итогам 2025 г. Статведомство отмечает, что методика соответствует распространенной международной практике при применении дифференцированной налоговой ставки.
Коэффициент Джини отражает отклонение распределения доходов среди населения от равномерного. Он может составлять от 0 до 1, чем ближе к единице, тем выше расслоение среди населения в распределении доходов. Президент России Владимир Путин поставил цель снизить экономическое неравенство до 0,37 к 2030 г., а к 2036 г. – до 0,33, следует из указа о национальных целях развития.