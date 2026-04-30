Росстат оценил неравенство с учетом дифференцированной ставки НДФЛ

Коэффициент Джини отражает отклонение распределения доходов среди населения от равномерного. Он может составлять от 0 до 1, чем ближе к единице, тем выше расслоение среди населения в распределении доходов. Президент России Владимир Путин поставил цель снизить экономическое неравенство до 0,37 к 2030 г., а к 2036 г. – до 0,33, следует из указа о национальных целях развития.