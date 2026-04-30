Дерипаска потребовал компенсацию с бывшего замминистра в суде Англии

Бизнесмен Олег Дерипаска и его кипрская структура Filatona Trading подали иск в Высокий суд Англии и Уэльса к бывшему замминистра финансов России, экс-главе ВЭБа Владимиру Чернухину и его компании Navigator Equities (BVI), узнали «Ведомости». Заявление, направленное в коммерческое отделение суда, связано с подложным документом, который Чернухин ранее представил в ту же лондонскую инстанцию в качестве обоснования завышенной оценки стоимости Трехгорной мануфактуры и на основании которого пытался взыскать дополнительные $300 млн, рассказал «Ведомостям» представитель Дерипаски. В новом споре Дерипаска и Filatona заявили требование о компенсации ущерба, поделился собеседник, но сумму не раскрыл. «Детали будут определены чуть позже», – сообщил он.