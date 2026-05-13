Как более крепкий курс рубля в прогнозе Минэка повлияет на инфляцию и экспорт

Как более крепкий курс рубля в прогнозе Минэка повлияет на инфляцию и экспортСогласно обновленным сценарным условиям, он окажется сильнее на 10,70 рубля в этом году
Курс рубля к доллару в ближайшие три года окажется значительно крепче, чем ожидалось в сентябре, следует из сценарных условий прогноза, опубликованных на официальном сайте Минэкономразвития. В 2026 г. его среднее значение окажется более чем на 10 руб. меньше – 81,5 руб./$ против 92,2 руб./$, ожидавшихся осенью (эти показатели в том числе учитываются Минфином при планировании бюджета). Сопоставимо изменился прогноз на 2027 г. – ожидается 87,4 руб./$ по сравнению с 95,8 руб./$, а также на 2028 г. – 92 руб./$ по сравнению со 100,1 руб./$. В 2029 г. рубль ослабнет до 96 руб./$, прогнозирует Минэк.
Теперь прогноз Минэка относительно курса рубля стал более реалистичным и в том числе стал отражать недавние события на Ближнем Востоке, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Эксперт прогнозирует еще более крепкий рубль в этом году – 77,5 руб./$. Минэк поставил курс в соответствии с консенсусом аналитиков, отмечает главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров. Сейчас это реалистичный сценарий исходя из параметров бюджетного правила, ставки и динамики роста экономики, добавляет он.