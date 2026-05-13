Как более крепкий курс рубля в прогнозе Минэка повлияет на инфляцию и экспорт

Курс рубля к доллару в ближайшие три года окажется значительно крепче, чем ожидалось в сентябре, следует из сценарных условий прогноза, опубликованных на официальном сайте Минэкономразвития. В 2026 г. его среднее значение окажется более чем на 10 руб. меньше – 81,5 руб./$ против 92,2 руб./$, ожидавшихся осенью (эти показатели в том числе учитываются Минфином при планировании бюджета). Сопоставимо изменился прогноз на 2027 г. – ожидается 87,4 руб./$ по сравнению с 95,8 руб./$, а также на 2028 г. – 92 руб./$ по сравнению со 100,1 руб./$. В 2029 г. рубль ослабнет до 96 руб./$, прогнозирует Минэк.