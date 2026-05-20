Бизнес стал чаще сталкиваться с кассовыми разрывами с начала года

Бизнес стал чаще сталкиваться с кассовыми разрывами с начала годаДля их покрытия компании и ИП обращаются за краткосрочными кредитами в банки и к частным инвесторам
Порядка 27% российских компаний и ИП в 2026 г. столкнулись с кассовыми разрывами в первый раз или впервые за долгое время, еще 26% назвали временную нехватку средств на текущие расходы «нормальным явлением» в своей работе. Такие результаты показал опрос «Актион финансов» (проводился с 1 по 15 мая, есть у «Ведомостей»). Опрошенные «Ведомостями» банки и бизнес-объединения подтверждают нарастание нехватки оборотных средств у бизнеса и выросший запрос на краткосрочные кредиты для покрытия текущих расходов.
В исследовании «Актион финансов» приняли участие 527 респондентов из сфер оптовой и розничной торговли, агробизнеса и пищевого производства, тяжелой промышленности, b2b-услуг, IT, общепита и др. Из них 58% имеют средний годовой оборот до 1 млрд руб., 32% – от 1 млрд до 15 млрд руб., остальные 10% – в диапазоне от 15 млрд до 1 трлн руб.