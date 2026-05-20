Эксперты ожидают роста спроса на коммерческий долг со стороны регионов

Эксперты ожидают роста спроса на коммерческий долг со стороны регионовЭто связано с возросшей потребностью субъектов финансировать дефицит бюджетов
Коммерческий долг регионов в этом году может вырасти на 1 трлн руб. с текущих 1,1 трлн руб., прогнозируют аналитики «Эксперт РА» в обзоре «Долговой портфель регионов: тяжелеет или перестраивается?», с которым ознакомились «Ведомости». Его доля может составить порядка 40% от общего объема заимствований. Чистый прирост по объему гособлигаций должен составить 0,57 трлн руб., по банковским кредитам – 0,59 трлн руб., подсчитали эксперты на основе утвержденных параметров бюджетов субъектов России.
Рыночный долг, который включает облигации и банковские кредиты, фактически может увеличиться не так значительно, как планируют регионы, и составить порядка 1,6–1,7 трлн руб., пояснил «Ведомостям» младший директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский. Показатель будет ниже, потому что регионы закладывают в бюджеты максимальные объемы, все будет зависеть от результатов исполнения бюджетов, потребностей субъектов в деньгах, а также уровня ключевой ставки.