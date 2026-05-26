Кто был крупнейшим плательщиком дивидендов в бюджет в 2025 году

Кто был крупнейшим плательщиком дивидендов в бюджет в 2025 годуСчетная палата отметила превышение плана за счет незапланированных дивидендов госкомпаний
Доходы государства от дивидендов госкомпаний, которые находятся в управлении Росимущества, выросли в 2025 г. на 60% по сравнению с 2024 г. и составили 613,8 млрд руб., следует из заключения Счетной палаты об исполнении бюджета Федеральным агентством по управлению госимуществом. Показатель оказался выше плана на 31%. В результате прогноз по доходам Росимущество перевыполнило на 26,5%, что «в основном обусловлено поступлением незапланированных дивидендов по ряду обществ».
Всего в 2025 г. поступили дивиденды от 105 компаний, при этом 12 крупнейших плательщиков обеспечили основной объем (510,72 млрд руб.), отмечается в заключении. Наибольшие доли приходятся на «Роснефтегаз» –193,12 млрд руб. (37% в общем объеме поступлений), ВТБ – 136,49 млрд руб. (26%), «Транснефть» – 112,89 млрд руб. (22%). В топ-10 крупнейших плательщиков впервые вошла «Макфа» (перечислено дивидендов в объеме 2 млрд руб.), которая только в прошлом году перешла в собственность государства.