Кто был крупнейшим плательщиком дивидендов в бюджет в 2025 году

Доходы государства от дивидендов госкомпаний, которые находятся в управлении Росимущества, выросли в 2025 г. на 60% по сравнению с 2024 г. и составили 613,8 млрд руб., следует из заключения Счетной палаты об исполнении бюджета Федеральным агентством по управлению госимуществом. Показатель оказался выше плана на 31%. В результате прогноз по доходам Росимущество перевыполнило на 26,5%, что «в основном обусловлено поступлением незапланированных дивидендов по ряду обществ».