АСИ оценило затраты бизнеса на поиск кадров в зависимости от образования

Стоимость поиска кадров с профессиональными навыками разнится по регионам. В 45 субъектах значение было меньше среднероссийского, в четырех регионах, напротив, оно было выше 35 000 руб. Дешевле всего поиски квалифицированных работников обходятся предпринимателям в Чечне, Кабардино-Балкарии и Забайкальском крае, следует из данных АСИ. В Ямало-Ненецком автономном округе стоимость наема в 2,3 раза меньше средней по России и равна 6504 руб.