АСИ оценило затраты бизнеса на поиск кадров в зависимости от образования

АСИ оценило затраты бизнеса на поиск кадров в зависимости от образованияПоиск работников с квалификацией обходится компаниям в 2 раза дороже, чем без нее
Поиск квалифицированного сотрудника стоит в 2 раза дороже, чем наем работника без необходимых компетенций, следует из доклада «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата», подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Поиск кадров с навыками, согласно опросам бизнеса, в среднем по стране обходится предприятиям в 14 817 руб. При этом в случае, если компания ищет низкоквалифицированного рабочего, это будет дешевле и составит 7263 руб.
Стоимость поиска кадров с профессиональными навыками разнится по регионам. В 45 субъектах значение было меньше среднероссийского, в четырех регионах, напротив, оно было выше 35 000 руб. Дешевле всего поиски квалифицированных работников обходятся предпринимателям в Чечне, Кабардино-Балкарии и Забайкальском крае, следует из данных АСИ. В Ямало-Ненецком автономном округе стоимость наема в 2,3 раза меньше средней по России и равна 6504 руб.