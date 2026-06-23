Комитет Госдумы поддержал фиксацию порога НДС для малого бизнеса

«Расширение периметра для уплаты НДС – вопрос жизни и смерти для малого бизнеса», – подчеркивает партнер Kept, руководитель департамента налогов и права Михаил Орлов. Он называет решение правильным шагом, поскольку негативное влияние повышения налогов на экономику «уже очевидно». Свыше 200 000 малых и средних компаний закрылись в I квартале – это на 9% больше, чем за тот же период 2025 г., следует из данных «Контур.Фокуса». Орлов призывает государство обратить на это внимание и не оценивать эффект налоговых изменений исключительно с точки зрения поступлений в бюджет. Уже вступившие в силу изменения не помогли активнее пополнять консолидированный бюджет, совокупные налоговые поступления от бизнеса и граждан на специальных режимах в I квартале текущего года сократились на 22,2% год к году, сообщали «Ведомости» 24 апреля со ссылкой на данные Минфина.