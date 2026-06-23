Комитет Госдумы поддержал фиксацию порога НДС для малого бизнеса

Комитет Госдумы поддержал фиксацию порога НДС для малого бизнесаДепутаты ожидают, что поправки, которые инициировал президент, окажут поддержку субъектам МСП
Комитет Госдумы по бюджету и налогам единогласно поддержал законопроект, который фиксирует порог годового дохода бизнеса на уровне 20 млн руб., при достижении которого компания становится плательщиком НДС. Депутаты рекомендовали принять в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 145 части второй Налогового кодекса РФ» в ходе заседания Госдумы 23 июня.
Профильный комитет обосновал решение тем, что «реализация предложенной президентом РФ меры направлена на реальную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса», а также способствует поддержанию занятости и формированию более предсказуемой деловой среды, указано в заключении (документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности, СОЗД).
Поправки предусматривают сохранение порога в 20 млн руб. до конца 2029 г. После этого его планируют поэтапно уменьшать: до 15 млн руб. с 2030 г. и до 10 млн руб. с 2031 г. Обязанность по уплате НДС будет возникать в случае превышения установленного лимита как в предыдущем, так и в текущем году. В этом году плательщиками НДС стали компании, доходы которых превысили 20 млн руб. в 2025 г.
Авторами поправок стали депутаты «Единой России». Они внесли в Госдуму законопроект спустя несколько дней после того, как президент России Владимир Путин призвал оставить действующий лимит «на максимально длительное время» в ходе ПМЭФа. Правительство поддержало инициативу. Комитет Государственной думы по малому и среднему предпринимательству также поддерживает принятие законопроекта, следует из данных СОЗД.
Отказ от дальнейшего снижения порога затронет 360 000 малых и средних предприятий и поможет предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам, заявил 9 июня глава Минфина Антон Силуанов. При этом из-за принятия поправок бюджет может недополучить доходы на сумму 51 млрд руб. в 2027 г. и по 100 млрд руб. в 2028–2029 гг., следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.
Увеличение налоговой нагрузки уже привело к тому, что около 21% предпринимателей рассматривают дробление бизнеса как один из способов ее снижения, показал опрос «Опоры России» в апреле – мае. О фактическом использовании такой схемы сообщили 2,6% участников исследования, еще 6,7% точно планируют воспользоваться этим механизмом.
Представители деловых объединений призывали отказаться от дальнейшего снижения порога для уплаты НДС. С такой позицией выступал президент РСПП Александр Шохин. В интервью «Ведомостям» он заявил, что налоговые органы уже располагают достаточным набором инструментов для индивидуального выявления искусственного дробления бизнеса. Он указывал, что ФНС способна проверять аффилированность компаний и выявлять подобные схемы с помощью технологий. На этом фоне сохранение порога на уровне 20 млн руб. выглядит более эффективным решением, чем его дальнейшее сокращение, по мнению Шохина.
«Опора России» также направляла обращения к президенту и председателю правительства с предложением отказаться от дальнейшего снижения порога для уплаты НДС, говорил в интервью «Ведомостям» президент организации Александр Калинин. Фактическая налоговая нагрузка на малый бизнес сейчас достигает 11% с оборота, тогда как у крупных компаний этот показатель с учетом вычетов и отраслевых льгот находится в диапазоне 7–9%, говорил Калинин.
«Расширение периметра для уплаты НДС – вопрос жизни и смерти для малого бизнеса», – подчеркивает партнер Kept, руководитель департамента налогов и права Михаил Орлов. Он называет решение правильным шагом, поскольку негативное влияние повышения налогов на экономику «уже очевидно». Свыше 200 000 малых и средних компаний закрылись в I квартале – это на 9% больше, чем за тот же период 2025 г., следует из данных «Контур.Фокуса». Орлов призывает государство обратить на это внимание и не оценивать эффект налоговых изменений исключительно с точки зрения поступлений в бюджет. Уже вступившие в силу изменения не помогли активнее пополнять консолидированный бюджет, совокупные налоговые поступления от бизнеса и граждан на специальных режимах в I квартале текущего года сократились на 22,2% год к году, сообщали «Ведомости» 24 апреля со ссылкой на данные Минфина.
Временная заморозка порога на уровне 20 млн руб. – важная поддерживающая мера: она позволяет малому бизнесу, доход которого не достигает этой планки, избежать дополнительной нагрузки и сохранить рентабельность, уверена партнер департамента налогов и права компании ДРТ Татьяна Кофанова. Она также отмечает, что сохранение порога в 20 млн руб. выручки означает, что предприниматели с меньшим доходом не будут вынуждены повышать цены или жертвовать частью своей маржинальности, чтобы сохранить клиентскую базу.