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Главная / Экономика /

Минфин выступил против права бизнеса переходить с автоУСН в течение года

Это может создать сложности в налоговом учете и администрировании, считают в министерстве
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин не поддержал предложение бизнеса дать право добровольно вернуться к применению упрощенной системы налогообложения (УСН) до конца года при переходе на режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (автоУСН, АУСН). Это следует из письма замглавы Минфина статс-секретаря Алексея Сазанова от 23 июня (есть у «Ведомостей»).

С инициативой не дожидаться годичного срока для возврата к УСН, как сейчас полагается законом, выступила Торгово-промышленная палата (ТПП). Это необходимо в случаях, когда применение АУСН привело к «существенному росту налоговой нагрузки или технологическим сложностям». В ответном письме Минфин напомнил, что согласно положениям ст. 346.16 НК организации и ИП для перехода на УСН со следующего календарного года должны уведомить налоговый орган не позднее 31 декабря.

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