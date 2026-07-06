Минфин выступил против права бизнеса переходить с автоУСН в течение года

С инициативой не дожидаться годичного срока для возврата к УСН, как сейчас полагается законом, выступила Торгово-промышленная палата (ТПП). Это необходимо в случаях, когда применение АУСН привело к «существенному росту налоговой нагрузки или технологическим сложностям». В ответном письме Минфин напомнил, что согласно положениям ст. 346.16 НК организации и ИП для перехода на УСН со следующего календарного года должны уведомить налоговый орган не позднее 31 декабря.