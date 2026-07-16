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Главная / Экономика /

Власти объявили о запуске нового механизма льготного финансирования МСП

Лимит составит 150 млрд, а ставка – «ключ» плюс 3%
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Власти запустили механизм поддержки малых и средних предприятий (МСП) – льготный кредит для пополнения оборотных средств. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба Минэкономразвития. В текущем году им смогут воспользоваться предприниматели из приоритетных отраслей. Ставка по нему составит «ключевая плюс 3%», а сумма займа может достигать 500 млн руб. Власти выделили лимит для этой меры в размере 150 млрд руб., сообщил Минэк.

Кредит уже можно получить в банках, участвующих в программе (в перечень входит 73 кредитные организации, в том числе ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк), срок его действия составит один год, уточнили в министерстве.

О планах правительства запустить льготное кредитование вице-премьер Александр Новак сообщил в конце мая на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным. О том, как будет устроен механизм, «Ведомости» писали 26 мая. Программа распространится на предприятия обрабатывающей промышленности, туризма, логистики, IT и научно-технической деятельности, малые технологические компании, сферу креативных индустрий, а также участников региональных программ по повышению производительности труда, рассказал тогда «Ведомостям» генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

В «Корпорации МСП» рассказали подробности новой льготной программы для бизнеса

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Кроме того, получить кредит на особых условиях смогут предприятия пограничных регионов (Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя) из любых отраслей. Максимальная сумма займа для них составит 30 млн руб., а ставка не превысит ключевую. Средства будут выдаваться по зонтичному поручительству Корпорации МСП.

Новая структура программы стала ответом на запрос бизнеса, полагает зампред правительства Александр Новак (его слова приводит пресс-служба Минэка). «Возможность привлекать средства на оборотные цели позволит предпринимателям как обеспечивать текущую деятельность, так и развивать свои предприятия», – отмечает он.

Помимо финансовой поддержки для приоритетных отраслей правительство помогает МСП с рынками сбыта. Для МСП установлена квота 25% в закупках крупнейших заказчиков. По словам вице-премьера, объем таких закупок с начала года уже превысил 2 трлн руб.

В условиях крайне дорогого кредита эта программа, безусловно, поддержит бизнес, говорил «Ведомостям» в конце мая президент «Опоры России» Александр Калинин. В то же время она может удовлетворить только часть спроса, так как при кредитном портфеле по МСП в 14 трлн руб. по итогам 2025 г. 150 млрд – это «крайне мало», отмечал он.

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