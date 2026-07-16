Власти объявили о запуске нового механизма льготного финансирования МСП

Власти объявили о запуске нового механизма льготного финансирования МСПЛимит составит 150 млрд, а ставка – «ключ» плюс 3%
Власти запустили механизм поддержки малых и средних предприятий (МСП) – льготный кредит для пополнения оборотных средств. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба Минэкономразвития. В текущем году им смогут воспользоваться предприниматели из приоритетных отраслей. Ставка по нему составит «ключевая плюс 3%», а сумма займа может достигать 500 млн руб. Власти выделили лимит для этой меры в размере 150 млрд руб., сообщил Минэк.
Кредит уже можно получить в банках, участвующих в программе (в перечень входит 73 кредитные организации, в том числе ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк), срок его действия составит один год, уточнили в министерстве.
О планах правительства запустить льготное кредитование вице-премьер Александр Новак сообщил в конце мая на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным. О том, как будет устроен механизм, «Ведомости» писали 26 мая. Программа распространится на предприятия обрабатывающей промышленности, туризма, логистики, IT и научно-технической деятельности, малые технологические компании, сферу креативных индустрий, а также участников региональных программ по повышению производительности труда, рассказал тогда «Ведомостям» генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.
Кроме того, получить кредит на особых условиях смогут предприятия пограничных регионов (Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя) из любых отраслей. Максимальная сумма займа для них составит 30 млн руб., а ставка не превысит ключевую. Средства будут выдаваться по зонтичному поручительству Корпорации МСП.
Новая структура программы стала ответом на запрос бизнеса, полагает зампред правительства Александр Новак (его слова приводит пресс-служба Минэка). «Возможность привлекать средства на оборотные цели позволит предпринимателям как обеспечивать текущую деятельность, так и развивать свои предприятия», – отмечает он.
Помимо финансовой поддержки для приоритетных отраслей правительство помогает МСП с рынками сбыта. Для МСП установлена квота 25% в закупках крупнейших заказчиков. По словам вице-премьера, объем таких закупок с начала года уже превысил 2 трлн руб.
В условиях крайне дорогого кредита эта программа, безусловно, поддержит бизнес, говорил «Ведомостям» в конце мая президент «Опоры России» Александр Калинин. В то же время она может удовлетворить только часть спроса, так как при кредитном портфеле по МСП в 14 трлн руб. по итогам 2025 г. 150 млрд – это «крайне мало», отмечал он.