Власти объявили о запуске нового механизма льготного финансирования МСП

В условиях крайне дорогого кредита эта программа, безусловно, поддержит бизнес, говорил «Ведомостям» в конце мая президент «Опоры России» Александр Калинин. В то же время она может удовлетворить только часть спроса, так как при кредитном портфеле по МСП в 14 трлн руб. по итогам 2025 г. 150 млрд – это «крайне мало», отмечал он.