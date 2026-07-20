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Главная / Экономика /

В ЦМАКПе указали на околостагфляционную ситуацию

При этом экономисты разошлись во мнениях о причинах сложившейся угрозы
Ксения Котченко
Максим Стулов / РИА Новости
Максим Стулов / РИА Новости

Экономика России уже столкнулась с околостагфляционной ситуацией, утверждает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов в докладе «Этюд 2. Инфляция и антиинфляционная политика». В ЦМАКПе характеризуют сложившуюся ситуацию как «разорванную» модель инфляции: часть компонентов не реагирует на денежно-кредитную политику (ДКП), а для основной массы товаров и услуг возникает дефицит спроса, что замедляет рост цен.

В российской экономике сохраняются два фактора, которые снижают эффективность монетарного подавления роста ИПЦ, утверждает автор доклада. Первый связан с группой товаров, цены на которые не регулируются политикой ЦБ: бензин, регулируемые и бытовые услуги (например, тарифы ЖКХ и тарифы естественных монополий). Второй фактор – перенос в конечные цены дополнительных издержек: процентных платежей, ставок по лизингу и аренде, указывает эксперт ЦМАКПа. Автор отмечает, что сочетание высокой долговой нагрузки и локального монополизма крупных компаний приводит к тому, что повышение ставки ЦБ не замедляет инфляцию.

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