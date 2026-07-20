В ЦМАКПе указали на околостагфляционную ситуацию

В российской экономике сохраняются два фактора, которые снижают эффективность монетарного подавления роста ИПЦ, утверждает автор доклада. Первый связан с группой товаров, цены на которые не регулируются политикой ЦБ: бензин, регулируемые и бытовые услуги (например, тарифы ЖКХ и тарифы естественных монополий). Второй фактор – перенос в конечные цены дополнительных издержек: процентных платежей, ставок по лизингу и аренде, указывает эксперт ЦМАКПа. Автор отмечает, что сочетание высокой долговой нагрузки и локального монополизма крупных компаний приводит к тому, что повышение ставки ЦБ не замедляет инфляцию.