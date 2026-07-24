Сколько получил бюджет от НДФЛ с обеспеченных россиян в 2025 году

Сколько получил бюджет от НДФЛ с обеспеченных россиян в 2025 годуБольшую долю поступлений от повышенного НДФЛ обеспечили инвестиционные доходы
Федеральный бюджет в прошлом году получил первые доходы от расширенной, пятиступенчатой, шкалы НДФЛ. Совокупные поступления НДФЛ в федеральный бюджет (по ставке выше 13%) составили 763 млрд руб., следует из материалов к законопроекту об исполнении федерального бюджета в 2025 г. Документ проходит первое чтение в Госдуме. Из этой суммы почти 57% (431 млрд) обеспечил НДФЛ с инвестиционных доходов россиян и около 43% (332 млрд) – НДФЛ с трудовых доходов, подсчитали «Ведомости» на основе материалов к законопроекту. В 2024 г., когда действовала двухступенчатая шкала, федеральный бюджет получил почти вдвое меньше (по ставке выше 13%) – 339 млрд руб., следует из статистических данных на сайте ФНС.
С прошлого года базовой ставкой 13% облагается годовой доход физлиц до 2,4 млн руб. Эти поступления, как и прежде, распределяются между региональными и местными бюджетами в соотношении 85 и 15% соответственно. НДФЛ, которым облагается оставшаяся часть более высоких доходов населения, направляется в федеральный бюджет. Для доходов в диапазоне 2,4–5 млн ставка составляет 15%, от 5 млн до 20 млн – 18%. Для дохода от 20 млн до 50 млн и свыше 50 млн установлены ставки в 20 и 22% соответственно. Налог по повышенной ставке при этом начисляется не на всю сумму дохода, а на его части, превышающие пороги. По пятиступенчатой шкале облагаются только трудовые доходы (включают заработные платы наемных работников, а также доходы ИП и частнопрактикующих специалистов), инвестиционные облагаются по двухступенчатой шкале.
Если отбросить инвестиционные доходы, наиболее «прибыльным» для федерального бюджета в 2025 г. оказался НДФЛ, уплачиваемый по ставке 18%, с диапазона доходов 5–20 млн руб. По этой статье поступило 106 млрд руб., следует из отчета об исполнении бюджета.
Поступления налога по ставке 15% (платятся при превышении дохода в 2,4 млн и по достижении 5 млн руб.) принесли в федеральный бюджет 90,7 млрд руб., следует из отчета. В эту сумму входит также подоходный налог за 2024 г., уплаченный на основе личных налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ (подаются до 30 апреля года, следующего за получением дохода).
НДФЛ с доходов наиболее обеспеченных россиян, превышающих 50 млн руб. в год, обеспечил бюджету 70 млрд руб. Это верхняя планка доходов прогрессивной шкалы – доход свыше 50 млн руб. облагается по ставке 22%. Налог по ставке 20%, уплачиваемый с дохода 20–50 млн руб., принес казне 38,2 млрд руб., следует из отчета Минфина.
Представитель министерства подтвердил корректность расчетов, напомнив, что в федеральный бюджет по высоким доходным группам поступает только прогрессивная часть налога, ставка которого превышает стандартные 13%.
Сопоставление данных Казначейства, ФНС и Росстата позволяет приблизительно оценить вклад разных групп плательщиков в дополнительные поступления, говорит эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев. По его расчетам, свыше 90% от поступившего в бюджетную систему НДФЛ (9,74 трлн руб.) обеспечили две основные группы – россияне с доходами до 5 млн руб. в год. В частности, 55–60% от всех поступлений (или 5,4–5,8 трлн руб.) приходятся на плательщиков, чьи доходы облагались по ставке 13%, еще 35–40% (3,4–3,9 трлн руб.) обеспечили плательщики, доходы которых преодолели порог в 2,4 млн руб. хотя бы по одной налоговой базе. Таким образом, около 4–5 млн плательщиков, или примерно 6–7% учтенных ФНС получателей доходов, могли обеспечить порядка трети совокупных поступлений НДФЛ, считает эксперт.
Поступления НДФЛ с инвестиционных доходов
К инвестиционным доходам россиян относятся процентные выплаты по вкладам, купонные выплаты по облигациям, дивиденды, прибыль от продажи активов, операций с цифровыми активами и производными финансовыми инструментами и т. п. Такие заработки в сумме до 2,4 млн руб. облагаются по ставке 13%, свыше – 15%. При этом в отношении инвестиционных доходов применяются различные налоговые льготы.
Налогообложение процентных доходов по вкладам обеспечило порядка 42% всех поступлений НДФЛ за прошлый год. Из 763,1 млрд руб., которые принес в казну этот налог, 320,2 млрд руб. пришлись именно на эту категорию, следует из отчета.
Представитель Минфина напомнил, что НДФЛ на проценты по банковским депозитам уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Соответственно, в 2025 г. граждане уплачивали его с доходов, полученных в 2024 г. В текущем году такие поступления учтены в бюджете на уровне 567,6 млрд руб., что связано с изменением ключевой ставки, а также в целом увеличением объема средств, размещенных на банковских вкладах, добавил представитель Минфина.
Согласно данным ЦБ, общий объем средств населения в банках на 1 января 2026 г. составил рекордные 67 трлн руб. Только за декабрь показатель вырос на 3,6 трлн (+5,6%), сообщал регулятор. В течение прошлого года ключевая ставка находилась в диапазоне 16–21%.
Дивидендные доходы россиян принесли в бюджет еще 88,6 млрд НДФЛ, а купонные выплаты по облигациям, в том числе государственным, – всего 6 млрд руб. Также бюджет получил 15,4 млрд руб. от сумм продажи гражданами имущества, страховых выплат, а также операций с цифровыми финансовыми активами.
Налогообложение доходов от прибыли контролируемых иностранных компаний совокупно принесло в бюджет 363,9 млн руб., из которых 218,7 млн были уплачены в особом порядке (т. е. с фиксированной суммы прибыли, а не с реальной).
Прогноз на текущий год
Новая прогрессивная шкала принесла федеральному бюджету в 2025 г. около 250–260 млрд руб. дополнительных доходов, подсчитал для «Ведомостей» Аблаев. «Для расчета фактические поступления по каждой ступени были пересчитаны по прежним ставкам: 13% с доходов до 5 млн руб. и 15% с превышения. Разница и показывает результат изменения шкалы», – поясняет он. На этапе подготовки реформы Минфин оценивал эффект в 533 млрд руб., затем в материалах к федеральному бюджету прогноз был уточнен до 336 млрд руб., напоминает он. Фактический эффект оказался примерно на четверть ниже этой оценки, что может быть связано с распределением поступлений между ступенями и сроками окончательного расчета налога, отмечает Аблаев.
В целом поступления НДФЛ в 2026 г. продолжат расти, в том числе и в федеральный бюджет, чему будут способствовать увеличение номинальной заработной платы, сохранение высокой занятости и действие прогрессивной шкалы, считает Аблаев. Так как порог в 2,4 млн руб. установлен в номинальном выражении и не индексируется, то по мере роста оплаты труда в прогрессивную шкалу попадает все больше плательщиков, отмечает он. Уже в I квартале 2026 г. федеральные доходы от применения повышенных ставок достигли 52,4 млрд руб., превысив прошлогодний показатель на 38%, напоминает эксперт. По оценкам Аблаева, совокупные поступления в казну от НДФЛ по итогам года составят 1–1,1 трлн руб. против 763,1 млрд руб. в 2025 г.
Структура роста заработной платы в текущем году сейчас сместилась в виды деятельности, которыми занимаются не самые высокодоходные группы: ЖКХ, гостиницы и рестораны, сельское хозяйство, говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв. Эти данные означают, что сборы НДФЛ от трудовых доходов увеличатся в 2026 г. не очень значительно, так как среди работников с выросшими зарплатами мало тех, кто платит налог по повышенным ставкам, поясняет он.
Высокая доля НДФЛ с процентов от депозитов объясняется рекордным объемом средств граждан на вкладах, в прошлом году в них трансформировалась значительная часть доходов обеспеченных граждан, говорит Широв. Несмотря на то что в текущем году наблюдается явное снижение этого показателя, бюджет еще сможет получить определенные выгоды от безотзывных вкладов, оформленных в прошлом году на срок от шести месяцев до года, рассуждает он.
В 2025 г. налог уплачивался с процентов по вкладам, полученным в 2024 г., когда средняя ключевая ставка составляла около 17,5%, а средства населения в банках выросли на 27,7%, или на 12,5 трлн руб., поясняет Аблаев. По оценке эксперта, по итогам текущего года бюджет может получить 520–580 млрд руб. поступлений НДФЛ от доходов с депозитов из-за того, что налог будет выплачиваться с процентов, полученных в 2025 г. В прошлом году средняя ключевая ставка достигла примерно 19,2%, средства населения в банках увеличились еще на 16,2% до 67 трлн руб., а необлагаемый процентный доход сохранился на уровне 210 000 руб., поясняет он. По его мнению, доля поступлений налога от этой категории может достичь половины всего НДФЛ по итогу года.