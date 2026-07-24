Сколько получил бюджет от НДФЛ с обеспеченных россиян в 2025 году

С прошлого года базовой ставкой 13% облагается годовой доход физлиц до 2,4 млн руб. Эти поступления, как и прежде, распределяются между региональными и местными бюджетами в соотношении 85 и 15% соответственно. НДФЛ, которым облагается оставшаяся часть более высоких доходов населения, направляется в федеральный бюджет. Для доходов в диапазоне 2,4–5 млн ставка составляет 15%, от 5 млн до 20 млн – 18%. Для дохода от 20 млн до 50 млн и свыше 50 млн установлены ставки в 20 и 22% соответственно. Налог по повышенной ставке при этом начисляется не на всю сумму дохода, а на его части, превышающие пороги. По пятиступенчатой шкале облагаются только трудовые доходы (включают заработные платы наемных работников, а также доходы ИП и частнопрактикующих специалистов), инвестиционные облагаются по двухступенчатой шкале.