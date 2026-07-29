Глава ФНС рассказал о росте поступлений от НДС после повышения ставки налога

Поступления от корректировки порога годового дохода для компаний и ИП на упрощенной системе (УСН), обязанных платить НДС, также идут в рамках прогноза Минфина, уточнил он. Согласно информации на сайте ФНС, за полгода это принесло дополнительно 108 млрд руб. С текущего года планка была снижена втрое: с 60 до 20 млн руб. Изначально поправки предполагали, что к 2028 г. она составит 10 млн, однако президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФе, поручил Минфину сохранить текущий уровень годового дохода для перехода к уплате НДС. В итоге норма была скорректирована – порог в 20 млн будет действовать до конца 2029 г., а затем будем снижаться на 5 млн два года подряд.