Глава ФНС рассказал о росте поступлений от НДС после повышения ставки налога

Глава ФНС рассказал о росте поступлений от НДС после повышения ставки налогаПессимистичные прогнозы относительно эффекта поправок для бюджета не сбылись, подчеркнул Егоров
Налоговые изменения 2025 г. уже положительно отразились на поступлениях в бюджет: повышение ставки НДС с 20 до 22% принесло дополнительно 426 млрд руб. Об этом глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Прогнозы о том, что, возможно, поступления будут меньше, не сбылись. Они идут ровно так, как и было запланировано Минфином», – подчеркнул Егоров.
Поступления от корректировки порога годового дохода для компаний и ИП на упрощенной системе (УСН), обязанных платить НДС, также идут в рамках прогноза Минфина, уточнил он. Согласно информации на сайте ФНС, за полгода это принесло дополнительно 108 млрд руб. С текущего года планка была снижена втрое: с 60 до 20 млн руб. Изначально поправки предполагали, что к 2028 г. она составит 10 млн, однако президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФе, поручил Минфину сохранить текущий уровень годового дохода для перехода к уплате НДС. В итоге норма была скорректирована – порог в 20 млн будет действовать до конца 2029 г., а затем будем снижаться на 5 млн два года подряд.
В июне, выступая на ПМЭФе, глава Минфина Антон Силуанов дал оценку эффекта налоговых поправок. «Несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги-то растут. Были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку, нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за пять месяцев об этом красноречиво свидетельствуют», – сказал он.
По словам Егорова, рост показали и совокупные налоговые поступления в бюджетную систему. По состоянию на конец июля они увеличились на 8%, или 2,4 трлн руб. Аналогичную динамику ФНС фиксирует и с налоговыми доходами регионов (абсолютные значения глава ФНС не привел). Поступления в федеральный бюджет увеличились на 6% (765 млрд руб.), добавил Егоров. При этом ненефтегазовые доходы выросли на четверть, рассказал глава ФНС.
Егоров также отдельно остановился на поступлениях от НДФЛ и страховых взносов. И те, и другие выросли на 13% на фоне увеличения доходов граждан (то есть налоговой базы), пояснил он. По его словам, 90% доходов консолидированного бюджета сейчас составляют ненефтегазовые доходы.