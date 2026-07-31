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Главная / Экономика /

Что значит для рынка исход первого налогового спора о бонусных баллах селлера

Арбитражный суд прекратил производство по делу из-за пересмотра налоговым органом своей позиции по этому спору
Дарья Мосолкина
В масштабах рынка, где работают сотни тысяч продавцов, совокупный объем возмещения за участие в скидочных программах может исчисляться миллиардами рублей
В масштабах рынка, где работают сотни тысяч продавцов, совокупный объем возмещения за участие в скидочных программах может исчисляться миллиардами рублей / Евгений Разумный / Ведомости

Селлеру Ozon Екатерине Шабалиной удалось выиграть первый судебный спор с налоговым органом о доначислении единого налога УСН на полученные от площадки бонусные баллы. Арбитражный суд Москвы на заседании 30 июля прекратил производство по делу между продавцом и столичным управлением ФНС из-за того, что предмет разногласий сторон перестал существовать – ответчик отменил собственное решение о привлечении селлера к ответственности за правонарушение.

Спор был разрешен во внесудебном порядке и по ходатайству заявителя суд прекратил производство по делу, пояснил «Ведомостям» представитель продавца, старший партнер юридической компании «Пепеляев групп» Рустем Ахметшин. Он ожидает, что в результате ФНС выработает обобщенную позицию и доведет ее до сведения нижестоящих органов. Ахметшин также допускает, что до этого момента могут возникнуть новые споры по подобным основаниям, которые следует разрешать скорее в административном порядке, чем в суде.

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