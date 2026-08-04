Экономисты ожидают слабого роста промышленности в III квартале

Улучшение динамики промпроизводства в июне и повышение индекса деловой активности в сфере закупок (PMI) обрабатывающих отраслей в июле не меняют перспектив сектора на текущий квартал, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Динамика промышленности будет слабоположительной, считает большинство опрошенных экономистов. Оценки экспертов на III квартал варьируются от спада на 0,3% до роста на 1,5% в годовом выражении. Восстановление ограничено спадом в нефтепереработке и последствиями жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), полагают эксперты. Позитивный вклад, по оценкам аналитиков, могут внести лишь отдельные отрасли – машиностроение, добыча металлических руд и выпуск продукции двойного назначения.