Сделки между зависимыми компаниями попали в зону особого внимания налоговой

Что такое взаимозависимые лица

Критерии взаимозависимости лиц перечислены в НК РФ. При этом важно, чтобы имел место ключевой признак – способность одного из них влиять на другое (например, на условия сделок или экономические результаты), в том числе с помощью участия в его капитале. Фактически же в контексте ТЦО в фокусе внимания налоговой службы находятся не только сделки между взаимозависимыми контрагентами. Согласно ст. 105.14 НК, контроль распространяется, например, на операции, одна сторона которых зарегистрирована в стране из списка офшоров Минфина или в стране со ставкой налога на прибыль 15% и ниже. Кроме того, анализируются и внутренние сделки между зарегистрированными в России лицами, если, например, у одного из них льготная ставка налога на прибыль или вообще отсутствует обязанность его платить. Для ускорения и повышения эффективности администрирования ФНС прорабатывает идею внедрения на базе налогового мониторинга возможности контроля за ТЦО, говорила замруководителя ФНС Юлия Шепелева в конце октября 2025 г.