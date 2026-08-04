Сделки между зависимыми компаниями попали в зону особого внимания налоговой

Сделки между зависимыми компаниями попали в зону особого внимания налоговойПроверяющих интересует обоснованность цен и применяемых скидок
Федеральная налоговая служба (ФНС) усилила контроль за трансфертным ценообразованием (ТЦО) по сделкам крупного бизнеса и расширила его периметр. Об этом «Ведомостям» рассказали пять юристов и консультантов из разных компаний. По их словам, налоговая служба стала чаще анализировать не только внутригрупповые, но и внешнеторговые сделки с независимыми лицами из 91 юрисдикции, включенных в список офшоров Минфина. Повышенное внимание также уделяется операциям с продукцией из специального перечня Минпромторга (включает товары мировой биржевой торговли: нефть и нефтепродукты, черные и цветные металлы, минеральные удобрения и драгоценности), отмечают собеседники «Ведомостей».
ТЦО – это процесс установления стоимости в хозяйственных операциях, как правило, между взаимозависимыми компаниями. Государство внимательно следит за ТЦО, так как этот механизм позволяет перераспределять общую прибыль группы в пользу лиц, находящихся в государствах с более низкими налогами.
В последнее время значительно выросло число предпроверочных мероприятий по ТЦО, рассказала «Ведомостям» партнер департамента налогов и права ДРТ Татьяна Кофанова. Также, по ее словам, прослеживается тренд на увеличение областей рисков, которые компаниям предлагается нивелировать путем добровольных корректировок налоговой базы.
ФНС действительно активно ведет диалог с налогоплательщиками по вопросам ценообразования, соглашается партнер Kept, руководитель профильной группы Наталья Вальковская.
Если раньше вопросы касались контролируемых сделок, совершаемых между взаимозависимыми лицами, то сейчас стали активно проверять внешнеторговые операции с независимыми лицами или с определенными товарами из перечня Минпромторга, отмечает Вальковская.
Что такое взаимозависимые лица
С 2026 г. вступило в силу новое основание для признания сделок контролируемыми, напоминает старший юрист практики налогового консультирования МЭФ Legal Данил Садовский. Теперь они признаются таковыми даже при отсутствии взаимозависимости сторон, если совокупный объем операций превышает 120 млн руб. в год и выполняется хотя бы одно из следующих условий: контрагент зарегистрирован в юрисдикции, включенной в утвержденный Минфином перечень офшорных территорий (в который входят также недружественные страны), либо в юрисдикции, где ставка налога на прибыль организаций составляет 15% или ниже, говорит юрист.
Сейчас в фокусе внимания налоговой службы сделки, совершенные с 2024 г., так как этот год – отчетный после внесения масштабных изменений в Налоговый кодекс (НК) в части регулирования ТЦО, говорит партнер налоговой практики ТеДо Наталия Козлова. В 2024 г. были существенно скорректированы правила ТЦО: расширен перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми, а также увеличены размеры штрафов за нарушение специального законодательства, напоминает Садовский. Всплеск интереса ФНС России к ТЦО начался не одномоментно, а нарастал волнами с 2023–2024 гг. и усилился в 2025–2026 гг., отмечает юрист.
В 2023 г. были существенно увеличены штрафы за непредоставление ФНС уведомлений о контролируемых сделках или предоставление недостоверных сведений. Их сумма выросла с 5000 до 100 000 руб. за каждый факт такого нарушения. Штраф за непредоставление странового отчета, а также национальной или глобальной документации увеличился со 100 000 до 1 млн руб.
Что интересует ФНС
Налоговые органы задают вопросы относительно вида котировок, используемых в сделке для определения цен, котировальных периодов и применяемых скидок, уточняет Вальковская. Размер скидок должен быть обоснован и подтвержден расчетами, ссылками на источники информации, напоминает она. Много дискуссий с ФНС сейчас ведется относительно подходов к расчету рыночных цен – какие котировки, на каком базисе и на какую дату правильно брать, подтверждает Козлова. Такой детальный анализ и пересчет в зависимости от подходов, предлагаемых ФНС (часто не бесспорным), приводит к существенным доначислениям, которые «уходят из предпроверочного анализа в проверки, дальше – в возражения и споры», добавляет она.
При анализе сделок ФНС оценивает также обоснованность вознаграждения контрагента исходя из фактических действий сторон: запрашиваются должностные инструкции, договоры и акты с подрядными организациями, внутренняя переписка и прочая информация, позволяющая установить наличие или отсутствие той или иной функции, добавляет менеджер практики ТЦО и международного налогообложения Taxology Максим Трофимчук.
Большой интерес со стороны ФНС вызывают убыточные компании, говорит партнер департамента налогов и права ДРТ Дмитрий Кулаков. В частности, в фокусе – дочерние компании иностранных групп, которые не получают прибыль из-за изменяющейся конъюнктуры рынка (например, снижение спроса, колебания курса валют) или дополнительно возникающих расходов (например, сборы с импортеров автомобилей). Значительная часть дискуссий, по его словам, возникает вокруг необходимости компенсации этих потерь со стороны иностранных взаимозависимых контрагентов.
На практике большинство вопросов ФНС стремится урегулировать на аналитической стадии, до назначения проверки, чтобы организация добровольно уточнила налоговые обязательства или привела цены в соответствие с рыночным уровнем, говорит руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Федор Петрик. По его словам, налогоплательщикам направляются требования и информационные письма, проводятся встречи для уточнения экономической модели сделки, обоснования соответствия цены рыночному уровню либо самостоятельной корректировки суммы налога. «Выездные налоговые проверки по ТЦО носят исключительный характер и проводятся достаточно редко, также редки и судебные споры по вопросам ТЦО», – уверяет он.
ФНС на регулярной основе проводит работу по налоговому контролю цен, отмечает представитель ведомства. В рамках налогового контроля цен применяется риск-ориентированный подход, который не концентрируется на отдельных секторах экономики или категориях налогоплательщиков: внимание уделяется сделкам, в которых выявлен риск, – как внешнеторговым, так и внутрироссийским, отметил он.
Анализ контролируемых сделок за текущий год будет проведен после представления уведомлений о контролируемых сделках (не позднее 20 мая 2027 г.), добавляет представитель ФНС.
Знаковые дела
Опрошенные «Ведомостями» юристы и консультанты отмечают, что за последние годы в судебной практике по ТЦО было два знаковых спора, которые могут существенно повлиять на тренды контроля за такими сделками и во многом ужесточить подход ФНС.
Истцом по первому делу стало ПАО «Вымпел-коммуникации» (владелец оператора «Билайн»), оспорившее в мае доначисление 177 млн руб. налога на прибыль. ФНС посчитала завышенной оплату услуг нидерландской компании по управлению международным роумингом и применила при расчете суммы сделки метод сопоставимой рентабельности (т. е. использовала данные о вознаграждении других компаний за аналогичные, по мнению службы, услуги). При этом налогоплательщик настаивал на существенном вкладе иностранной компании и уникальности ее услуг. Первая инстанция поддержала «Вымпел-коммуникации», при этом апелляция отменила решение и согласилась с ФНС. Суд рассмотрит кассационную жалобу 24 августа.
В другом споре, начавшемся в апреле, Уральская горно-металлургическая компания оспорила результаты ТЦО-проверки, сославшись на пропуск ФНС срока давности ее проведения. Заявитель указал, что подавал уведомление о сделке, когда в НК был установлен двухлетний срок (позже он был увеличен до трех лет). Суды двух инстанций согласились с компанией, но кассационная инстанция встала на сторону ФНС. Суд указал, что на момент вынесения решения по проверке действовал уже новый трехлетний срок, что делает ее проведение законным.
Такой исход дела существенно расширяет фактический временной горизонт контроля, констатирует Петрик. Эффект от реформ по ТЦО и усиления контроля, вероятно, только предстоит оценить, говорит Садовский. По его мнению, это произойдет, когда текущие спорные вопросы «начнут массово добираться до судов».
В подготовке статьи участвовала Анастасия Бойко