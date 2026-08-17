Эксперты ЕЦБ рассчитали влияние неопределенности на экономику

Негативный вклад, который неопределенность принесла в европейскую экономику, можно количественно оценить. Эффекты, связанные с ней, снизили темпы роста реального ВВП еврозоны примерно на 0,4 п. п. в период с I квартала 2025 г. по I квартал 2026 г. (по итогам 2025 г. рост реального ВВП в еврозоне составил 1,4%), выяснили экономисты ЕЦБ. Об этом сообщается в одной из статей нового выпуска экономического бюллетеня, издаваемого банком. Эксперты на основе моделей и эмпирических исследований доказали, что данный фактор негативно влияет на экономическую активность и основные макропоказатели. Например, при резком шоке неопределенности потребление в еврозоне из-за роста сбережений домохозяйств может снизиться на 0,4%, а бизнес-инвестиции – на 1,2%. Причем этот эффект во внутреннем спросе проявится с лагом примерно в три квартала, отмечают экономисты.