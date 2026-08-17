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Главная / Экономика /

Эксперты ЕЦБ рассчитали влияние неопределенности на экономику

Сильнее всего фактор влияет на инвестиции бизнеса
Ульяна Сморчкова
Zuma / ТАСС
Zuma / ТАСС

Негативный вклад, который неопределенность принесла в европейскую экономику, можно количественно оценить. Эффекты, связанные с ней, снизили темпы роста реального ВВП еврозоны примерно на 0,4 п. п. в период с I квартала 2025 г. по I квартал 2026 г. (по итогам 2025 г. рост реального ВВП в еврозоне составил 1,4%), выяснили экономисты ЕЦБ. Об этом сообщается в одной из статей нового выпуска экономического бюллетеня, издаваемого банком. Эксперты на основе моделей и эмпирических исследований доказали, что данный фактор негативно влияет на экономическую активность и основные макропоказатели. Например, при резком шоке неопределенности потребление в еврозоне из-за роста сбережений домохозяйств может снизиться на 0,4%, а бизнес-инвестиции – на 1,2%. Причем этот эффект во внутреннем спросе проявится с лагом примерно в три квартала, отмечают экономисты.

В последние годы геополитическая и торговая неопределенность перестала быть временным шоком и стала постоянным фактором, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. «Именно поэтому оценка ЕЦБ, что за год она стоила экономике еврозоны около 0,4 п. п. роста ВВП, выглядит вполне реалистичной, а возможно, даже консервативной», – заявляет эксперт. С этим также соглашается эксперт по фондовому рынку «Гарда капитала» Кирилл Селезнев.

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