Что может войти в план финансового оздоровления отстающих регионов

За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%, указал президент. Общий дефицит составил 160 млрд руб. – почти как год назад. Доходы регионов с начала года превысили 15 трлн руб., сообщил в ходе заседания министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, в частности, рост поступлений от НДФЛ на 10% в 87 субъектах и налога на прибыль на 6% в 51 субъекте. Расходы регионов составили 15,2 трлн руб. – возросли траты на оплату труда, социальную поддержку граждан, закупки и капитальные вложения, указал министр финансов. Президент отметил, что к концу года регионы ожидают увеличения расходов бюджета (традиционно на конец года приходится наибольший объем госзакупок. – «Ведомости»).