Что может войти в план финансового оздоровления отстающих регионов

Что может войти в план финансового оздоровления отстающих регионовПрезидент поручил определить проблемные субъекты и «сбалансировать» их положение
Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам 19 августа поручил правительству определить перечень субъектов с высоким уровнем дефицита бюджета и подготовить совместно с регионами программы их «финансово-экономического оздоровления», рассчитанные на срок до пяти лет. «Есть ситуации, когда универсальные, стандартные подходы не работают, когда у региона и бюджет в дефиците, и уровень долга достаточно высокий. При этом процентные ставки по нему заметно превышают федеральный уровень, в итоге обслуживание и погашение задолженности требует особенно больших затрат», – обратил внимание президент.
За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%, указал президент. Общий дефицит составил 160 млрд руб. – почти как год назад. Доходы регионов с начала года превысили 15 трлн руб., сообщил в ходе заседания министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, в частности, рост поступлений от НДФЛ на 10% в 87 субъектах и налога на прибыль на 6% в 51 субъекте. Расходы регионов составили 15,2 трлн руб. – возросли траты на оплату труда, социальную поддержку граждан, закупки и капитальные вложения, указал министр финансов. Президент отметил, что к концу года регионы ожидают увеличения расходов бюджета (традиционно на конец года приходится наибольший объем госзакупок. – «Ведомости»).
Путин отметил, что по состоянию на 1 августа на коммерческие кредиты приходится треть всего госдолга регионов и призвал не оставлять их «один на один» с имеющимися трудностями. Необходимо принимать индивидуальные меры поддержки, включая обеспечение ликвидностью бюджетов субъектов, среднесрочное предоставление средств, которое будет увязано с четкой программой развития региона, отметил Путин. Кроме того, президент поручил дополнительно направить субъектам «с наиболее сложной бюджетной ситуацией» 100 млрд руб. Он пообещал обсудить с кабмином, «когда и по каким принципам будут распределяться эти средства».
Как пояснил Силуанов, рыночный долг регионов снизился с начала года на 60 млрд руб. и составил 5,2% от собственных доходов. Совокупный госдолг регионов сократился с начала года на 115 млрд руб. и составил 3,3 трлн руб., или 17% от собственных доходов. «Это невысокий уровень, и можно сказать, что долг в целом находится под контролем», – подчеркнул министр финансов. Основным фактором снижения долговой нагрузки стало списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Объем списания составил 518 млрд руб. – инструментом воспользовались 76 субъектов, указал Силуанов.
Еще одной мерой поддержки финансовой стабильности регионов станет перенос срока выплат по бюджетным кредитам с 2027–2029 гг. за пределы 2030 г., отметил Путин. По словам Силуанова, эта мера даст регионам дополнительно 300 млрд руб. В середине июля с таким предложением выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он должен был выступить на заседании по этому вопросу, однако в итоге не присутствовал на нем.
Обеспечение сбалансированности социально-экономического развития регионов станет частью плана структурных изменений экономики, отметил в ходе заседания вице-премьер Александр Новак. В раздел включены меры по снижению долговой нагрузки, переводу неэффективно используемого регионального имущества в работающий экономический актив, сокращению бюджетной дифференциации между субъектами, а также стимулы по улучшению инвестиционного климата, указал Новак.
«Важно обеспечивать сбалансированность, устойчивость всей бюджетной системы. Знаю, что Министерство финансов вместе с коллегами из субъектов Федерации уже прорабатывают дополнительные инструменты по укреплению региональных финансов», – подчеркнул глава государства. О том, что Путин планирует обсудить с правительством вопрос бюджетной сбалансированности субъектов и меры по улучшению состояния региональных финансов, «Ведомости» писали 14 августа.
«Ведомости» отправили запросы представителям Минфина и Минэкономразвития.
Помощь отстающим
Число регионов с дефицитом бюджета в I квартале 2026 г. выросло до 56 с 46 за аналогичный период 2025 г., сообщала Счетная палата в июне. По данным ведомства, максимальные показатели дефицита в отношении к доходам пришлись на Еврейскую АО (50,5%), Кемеровскую (50%), Вологодскую (32,9%) области и Республику Коми (32,7%). По данным «Эксперт РА», за полугодие с дефицитом столкнулись уже 65 регионов. В текущем году число дефицитных регионов продолжит расти из-за высокой чувствительности бюджетов субъектов к налогу на прибыль, отмечали ранее эксперты.
В России с 2025 г. запущены новые шестилетние индивидуальные программы развития регионов с самыми низкими показателями благосостояния, доходов населения, занятости и объема инвестиций. В них вошли 10 субъектов: Республика Алтай, Тува, Хакасия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край, Курганская и Псковская области. Общий объем федерального финансирования составляет 60 млрд руб. Ежегодно регионы получают по 1 млрд руб. единой субсидией, что «дает им возможность гибко формировать приоритеты с учетом региональной специфики и потребностей бизнеса», указано на сайте Минэка.
Счетная палата, оценивая реализацию предыдущего цикла таких программ в 2020–2024 гг., указывала на их существенные недостатки. В частности, аудиторы отмечали недостижение плановых показателей по 37 из 120 запланированных мероприятий, которые составили 36,4% от всех кассовых расходов федерального бюджета (порядка 18 млрд руб.). Самую низкую эффективность показали мероприятия по развитию туризма – порядка 50% выделенных средств не привели к достижению плановых показателей, отмечало контрольное ведомство.
Что может помочь регионам
Традиционно к наиболее отстающим регионам принято относить субъекты Северного Кавказа, юга Сибири и некоторые регионы Дальнего Востока и Арктики, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его мнению, разработанные Минэком индивидуальные программы развития оказались довольно эффективным инструментом, который однако имеет скорее «знаковый, а не финансовый характер» из-за незначительного объема выделенных на них средств.
Сейчас поддержка нужна не только регионам с самыми скромными показателями, но и тем, которые не принято относить к дотационным, так как именно у них фиксируется наибольшее «проседание по темпам экономического роста», отмечает эксперт. «Поддержка в виде льгот – это хорошо, но регионам от федерального бюджета нужны прямые выплаты, чтобы финансировать инфраструктурные проекты и наращивать инвестиции», – уверен Климанов.
Если оценивать ситуацию с дефицитом бюджета по итогам первого полугодия и закредитованность, в частности высокую долю рыночного долга в долговом портфеле при высокой долговой нагрузке, то на помощь могут претендовать Архангельская, Мурманская, Томская, Нижегородская, Ульяновская, Кемеровская, Ярославская области, Хакасия, Бурятия, Карелия, полагает управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских.
Среди возможных мер поддержки она называет реструктуризацию долгов, снижение расходов на обслуживание кредитов, аудит и оптимизацию бюджетных обязательств. Кроме того, им может быть предоставлена адресная федеральная поддержка, а неэффективные налоговые льготы пересмотрены, полагает Тирских. «Быстрый эффект дадут снижение долговой нагрузки и контроль расходов, а долгосрочную устойчивость обеспечат расширение налоговой базы, инвестиции и развитие региональной экономики», – говорит эксперт. По ее подсчетам, ориентировочно для финансирования этих мер может понадобиться 150–250 млрд руб. в год, или 0,75–1,25 трлн руб. за пять лет.
В первую очередь внимание властей может быть обращено на субъекты с наибольшим объемом промежуточного дефицита, особенно если регион прошлые периоды закончил с превышением расходов над доходами, говорит управляющий директор АКРА Елена Анисимова. Это важно при исчерпании ликвидности и небольшом потенциале сокращения трат. Таким субъектам помогли бы точечные длинные бюджетные кредиты с отсрочкой платежа или выделение дополнительных трансфертов, так как эти два инструмента быстрее всего могут стабилизировать ситуацию, полагает она.