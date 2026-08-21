Росстат сообщил о детальном исследовании затрат российского бизнеса

Росстат в текущем году проводит масштабное статистическое наблюдение за затратами бизнеса на производство и продажу товаров, (работ, услуг), результаты которого лягут в основу сводного баланса производства и использования ресурсов российской экономики. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель статистического ведомства. Такое исследование проводится один раз в пять лет. В число респондентов не входят субъекты малого предпринимательства, государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые, а также некоммерческие организации.