Росстат сообщил о детальном исследовании затрат российского бизнеса

Росстат сообщил о детальном исследовании затрат российского бизнесаТакой анализ позволит точнее определять необходимость в господдержке и стимулировании инвестиций
Росстат в текущем году проводит масштабное статистическое наблюдение за затратами бизнеса на производство и продажу товаров, (работ, услуг), результаты которого лягут в основу сводного баланса производства и использования ресурсов российской экономики. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель статистического ведомства. Такое исследование проводится один раз в пять лет. В число респондентов не входят субъекты малого предпринимательства, государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые, а также некоммерческие организации.
«Особенность наблюдения в том, что оно детализирует расходы бизнеса не по привычным статьям бухгалтерского учета, а по товарной номенклатуре: каждая позиция закупленного сырья, материалов и полуфабрикатов, а также каждая оплаченная работа или услуга сторонних организаций должна быть привязана к коду ОКПД2 (общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. – «Ведомости»)», – поясняет представитель Росстата.
Основной массив информации ведомство получает из уже имеющихся статистических и административных источников, при этом детализированные сведения от предприятий позволяют связать эти данные и получить точную картину структуры затрат по каждому виду товаров, работ и услуг, добавляет он.
На основании такого анализа власти решают, куда направлять меры поддержки, дополнительно стимулировать инвестиции, а также определяют, какие отрасли зависят от импорта критично, а какие можно развивать за счет внутренних мощностей, поясняет представитель статведомства.
Росстат будет собирать данные весь текущий год, а итоговую статистическую отчетность компании сдадут с 1 марта по 1 апреля 2027 г. Участие в анализе обязательное – штраф за непредоставление информации составляет от 10 000 до 70 000 руб.
Наблюдение дает информацию, которую невозможно получить ни из одного из существующих источников, это действительно уникальные данные, говорит начальник управления разработки таблиц «затраты-выпуск» Росстата Светлана Яковлева. «Чем полнее и точнее будут данные респондентов, тем более достоверную картину экономики страны мы сможем построить, тем более эффективными будут экономические решения на всех уровнях, от предприятия до государства», – добавляет она.
Помимо данных о затратах Росстат регулярно собирает у бизнеса сведения об объемах производства, отгрузке товаров, финансовых результатах, инвестициях, активах, а также данные о персонале (например, о численности сотрудников, заработной плате и др.) и условиях труда.