Крупный бизнес столкнулся с доначислениями из-за совмещения инвестльгот

Крупный бизнес столкнулся с доначислениями из-за совмещения инвестльготЭто мешает росту капвложений, считает Александр Шохин
Крупный бизнес столкнулся с налоговыми доначислениями, связанными с задвоением и совмещением льготных режимов. Об этом «Ведомостям» рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Речь идет о ситуациях, когда компания применяла несколько преференциальных механизмов одновременно – например, соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), федеральный инвествычет (ФИНВ), региональный ИНВ – либо была резидентом территории опережающего развития (ТОР), особой экономической зоны (ОЭЗ), использовала инструменты кластерной инвестиционной платформы или регионального инвестиционного проекта (РИП). Для ряда компаний объем доначислений и штрафов оказался сопоставим с годовой выручкой и прибылью, отметил Шохин.
Кроме того, по его словам, в последнее время кратно увеличилось количество выездных налоговых проверок в отношении бизнеса. Налоговые консультанты, опрошенные «Ведомостями», подтвердили тренд на увеличение проверок и доначисления, связанные с применением льгот.
Стимулировать инвестиции на фоне чрезмерно жесткого налогового администрирования крайне сложно, подчеркнул Шохин. «Понимаем желание увеличить поступления в бюджет. И понимаем, что в ряде случаев налоговая действует в пределах своих компетенций. Но в таких условиях стимулировать инвестиции довольно сложно», – подчеркнул он. РСПП выступает за возможность сочетания нового механизма поощрения инвестиций ФИНВ с такими инструментами, как СЗПК, специнвестконтракт (СПИК) и РИП, напомнил Шохин.
Расплата за льготы
Действительно, сейчас проявляется тенденция на усиление контроля за правомерностью применения налоговых льгот – и особенно в рамках преференциальных налоговых режимов для инвестиционных проектов, прежде всего РИП, ТОР, ОЭЗ, отмечает старший менеджер Б1 Александр Завидов.
Тренд на налоговые доначисления, связанные с льготными режимами налогообложения, подтверждает партнер, руководитель практики по урегулированию споров с госорганами и разрешению коммерческих споров «Тедо» Раиса Алексахина. Усиление налогового контроля консультант наблюдает по IT-льготам и иным льготным механизмам (например, СПИК, ЗПИФ, применение пониженных налоговых ставок, выделение отдельных видов бизнеса в самостоятельное юридическое лицо и т. п.).
Проблема совмещения льготных режимов характерна исключительно для крупных налогоплательщиков, отмечает партнер Kept, руководитель отдела налогового и юридического консультирования на Северо-Западе Алиса Мелконян. Ведь речь идет о режимах господдержки, которые предоставляются в связи со значительными капитальными вложениями, объясняет она.
Есть тренд на увеличение требований и запросов прежде всего в рамках предпроверочного анализа (проводится налоговым органом, если есть повод для доначисления налогов или проведения выездной проверки, позволяет компании самостоятельно устранить несоответствия. – «Ведомости»), а также в рамках камеральных проверок, говорит партнер департамента налогов и права ДРТ Татьяна Кофанова. Самые распространенные ситуации связаны со ст. 54.1 НК (уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений), они в основном касаются «неблагонадежных поставщиков» и обоснованности применения льготных режимов, указывает эксперт. Кроме того, налоговые органы оспаривают затраты на продвижение и рекламу, включая интернет-рекламу, переквалифицируют аутсорсинг в трудовые отношения.
«У ряда крупнейших налогоплательщиков были выявлены риски нарушения налогового законодательства и отсутствовало добровольное уточнение, в связи с чем и были инициированы указанные проверки», – сообщил «Ведомостям» представитель ФНС. Риск-ориентированный подход применяется для налогоплательщиков всех отраслей. При этом проводится постоянный анализ динамики значимых отраслевых показателей, в том числе таких, как объем получаемых налогоплательщиком льгот, подтвердил собеседник. Налоговая служба открыта к диалогу с бизнесом и выступает площадкой для решения отраслевых вопросов и реализации отраслевых проектов, напомнил он.
Оособое мнение Минфина
В начале июля были опубликованы разъяснения Минфина, которые запрещают совмещать преференции по СЗПК (в частности, по стабилизации налоговых ставок) и резидентов ТОР. В случае одновременного соответствия критериям для применения обоих режимов налогоплательщик должен выбрать один из них, следует из письма министерства. «Такая позиция Минфина, несмотря на то что касалась совмещения СЗПК и ТОР, могла быть трактована как применимая и к совмещению СЗПК с такими режимами, как СПИК, РИП, ОЭЗ и т. п.», – полагает Мелконян.
Применение льгот по преференциальным налоговым режимам сопровождается достаточно большим количеством вопросов, напрямую не урегулированных в НК, отмечает Завидов. Сейчас контролирующие органы склонны занимать в таких случаях более агрессивную позицию – она может быть не основана на буквальном толковании положений налогового законодательства. Примером могут быть разъяснения Минфина о совмещении льгот в рамках режимов ТОР и СЗПК, по которым позиция финансового ведомства имеет ярко выраженный ограничительный характер, согласен эксперт.
Формально на законодательном уровне не существует запретов на совмещение СЗПК и иных преференциальных налоговых режимов (кроме четко сформулированных отдельных ограничений в части совмещения – например, для участников СЗПК и компаний, применяющих ИНВ или ФИНВ), обращает внимание Мелконян. У многих крупных компаний есть заключенные СЗПК и иные соглашения (в частности, СПИК), поэтому тема имеет большой резонанс, подчеркивает она.
Льготные налоговые режимы связаны с многомиллиардными инвестициями, экономическая целесообразность и окупаемость оценивалась инвесторами исходя из отсутствия запрета одновременного применения режимов, указывает Мелконян. «Если в результате проверок совмещение режимов – не удвоение, а именно совмещение – будет оспорено, потери бизнеса будут действительно огромны», – подчеркивает она.
Жизнь после моратория
В любом преференциальном режиме большинство налогоплательщиков справедливо и добросовестно пользуются льготами, но всегда остается место для споров, указывает партнер департамента налогов и права ДРТ Антон Зыков. По словам консультанта, известны две категории начислений: проверки компаний, которых ФНС подозревает в незаконном использовании льгот (например, искусственное выделение IТ-компаний или манипулятивное перераспределение прибыли между компаниями с обычным и льготным налогообложением) и операций, в регулировании которых выявлены противоречия (например, последствия перехода из «Сколково» на IТ-льготы). Разница между обычной и льготной ставкой налога на прибыль за три года с учетом пени при высокой ключевой ставке и 40%-ного штрафа вполне сопоставима с годовой выручкой компании, подчеркивает он.
Алексахина подтверждает складывающийся вектор активности налоговиков и говорит, что есть тенденция доначислений в рамках проверок IT-компаний на предмет правильности соблюдения льгот, предусмотренных п. 1.15 ст. 284 НК РФ (налоговые ставки для IТ-организаций) и п. 5.1 ст. 284 НК РФ (для резидентов «Сколково» и участников проектов других инновационных научно-технологических центров). В обоих случаях для целей налогообложения рассматривается возможность применения ставки 0%. Поэтому на практике налогоплательщики не всегда внимательно следили за процедурой заявления или отказа от одной из льгот и упускали из виду, что одновременно использовать обе льготы в соответствии с положениями НК РФ неправомерно, отмечает эксперт «Тедо».
Именно по этой причине налоговые органы в последнее время усилили контроль за процедурными вопросами правильного выбора льгот на конкретный налоговый период, говорит Алексахина. Например, если налогоплательщик заранее не сообщил об отказе от применения «сколковской льготы», ему отказали и в применении льготы, предусмотренной п. 5.1 ст. 284 НК РФ, что, безусловно, привело к серьезным налоговым доначислениям, пеням и штрафам.
Нынешний всплеск активности ДРТ связывает с массовым применением IT-льгот в последние годы, которое рано или поздно должно было привести к массовым выездным проверкам. До марта 2025 г. действовал мораторий на проверки IT-компаний. «Нельзя сказать, что контроля не было совсем. Налоговые инспекции запрашивали документы у компаний-льготников каждый год, однако назвать такие проверки глубокими было нельзя», – считает Зыков.
Вместе с тем отсутствие строгого контроля в ходе камеральных проверок сформировало у многих предпринимателей ощущение, что претензий к ним за прошедшие периоды уже не будет. «Поэтому понятно удивление налогоплательщиков, которых за одну выездную проверку ретроспективно лишили льгот за целых три года», – отмечает консультант.
Налоговая выдвинула претензии нескольким десяткам резидентов «Сколково» за применение налоговых льгот организациями, которые утратили право на это, писал РБК 24 июня со ссылкой на юристов и консультантов.
Проверочная работа
Статистика выездных налоговых проверок (ВНП) крупнейших налогоплательщиков, публикуемая на сайте ФНС, явно демонстрирует рост как количества ВНП (42 проверки против 13 за I квартал 2025 г.), так и увеличение на 58% среднего доначисления по ее результатам (до 223,5 млн руб.), говорит Мелконян. Всего крупному бизнесу доначислили 9,4 млрд руб. за январь – март, что в 8 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных ФНС.
Усиление администрирования прежде всего вызвано ростом потребности по сбору налогов, полагает Кофанова. Налоговики активно пользуются данными цифровых аналитических инструментов и опираются на межведомственное взаимодействие (с ФТС, МВД и иными ведомствами), чтобы видеть области налоговых рисков, напоминает она.
Алексахина не видит резкого роста количества выездных налоговых проверок, при этом ощущается усиление объема и глубины налогового контроля, особенно на этапе предпроверочного анализа. Вопросы, которые поднимаются в рамках предпроверочного анализа, сопряжены со значительными потенциальными доначислениями, говорит Алексахина. Они в основном связаны с переквалификацией операций, переоценкой бизнес-процессов, комплексным анализом применения льгот, уточнением реальной цели принятия тех или иных корпоративных решений, сопряженных с движением денежных средств, в том числе за пределы территории РФ. «По нашим наблюдениям, указанные изменения подходов контрольных мероприятий затрагивают разные категории налогоплательщиков независимо от размера бизнеса», – подчеркивает она. В периметр контрольных мероприятий подпадают последние три года, т. е. период начиная с 2023 г.
Завидов отмечает общее увеличение количества мероприятий налогового контроля в части применения налоговых льгот, прежде всего в отношении компаний, у которых объем заявленных преференций существенный.
Целью налоговых органов не является увеличение количества проводимых ВНП, отмечает представитель ФНС. Ведомство продолжает применять риск-ориентированный подход в отношении всех налогоплательщиков, включая крупнейших. Налоговые органы информируют о выявленных рисках нарушения законодательства до принятия решения о назначении ВНП, чтобы они уточнили свои налоговые обязательства в добровольном порядке, напоминает представитель ФНС. ВНП назначаются в отношении организаций, отказавшихся от добровольного уточнения.