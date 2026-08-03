Крупный бизнес столкнулся с доначислениями из-за совмещения инвестльгот

В любом преференциальном режиме большинство налогоплательщиков справедливо и добросовестно пользуются льготами, но всегда остается место для споров, указывает партнер департамента налогов и права ДРТ Антон Зыков. По словам консультанта, известны две категории начислений: проверки компаний, которых ФНС подозревает в незаконном использовании льгот (например, искусственное выделение IТ-компаний или манипулятивное перераспределение прибыли между компаниями с обычным и льготным налогообложением) и операций, в регулировании которых выявлены противоречия (например, последствия перехода из «Сколково» на IТ-льготы). Разница между обычной и льготной ставкой налога на прибыль за три года с учетом пени при высокой ключевой ставке и 40%-ного штрафа вполне сопоставима с годовой выручкой компании, подчеркивает он.