Компании вопреки теории продолжают удлинять отсрочки платежей поставщикам

Ключевая ставка Банка России сама по себе перестала быть основным ориентиром стоимости денег для бизнеса. Ее снижение с 21 до 14% пока не транслируется в снижение стоимости кредитов для компаний. Спред между «ключом» и ставками по краткосрочным корпоративным ссудам не сузился, а вырос за этот период – с 1,5–1,7 до 2–2,5 п. п. Не подтверждается и классическая гипотеза рыночного поведения – компании не сокращают, а удлиняют отсрочки платежа поставщикам, говорится в совместном исследовании Kept с Ассоциацией корпоративных казначеев на тему работы с дебиторской и кредиторской задолженностью в контексте управления ликвидностью.