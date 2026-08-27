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Главная / Финансы /

Компании вопреки теории продолжают удлинять отсрочки платежей поставщикам

Рыночная власть крупных корпораций и госзаказчиков, а также зависимость от поставок не позволяют ужесточить риск-политику без угрозы потери доли
Екатерина Литова
При высоких ставках разрыв в эффективности между компаниями с качественным и слабым управлением капиталом достигает максимума
При высоких ставках разрыв в эффективности между компаниями с качественным и слабым управлением капиталом достигает максимума / Алексей Орлов / Ведомости

Ключевая ставка Банка России сама по себе перестала быть основным ориентиром стоимости денег для бизнеса. Ее снижение с 21 до 14% пока не транслируется в снижение стоимости кредитов для компаний. Спред между «ключом» и ставками по краткосрочным корпоративным ссудам не сузился, а вырос за этот период – с 1,5–1,7 до 2–2,5 п. п. Не подтверждается и классическая гипотеза рыночного поведения – компании не сокращают, а удлиняют отсрочки платежа поставщикам, говорится в совместном исследовании Kept с Ассоциацией корпоративных казначеев на тему работы с дебиторской и кредиторской задолженностью в контексте управления ликвидностью.

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