Что говорил Путин на ВЭФе о взаимных обязательствах государства и бизнеса

Как и в прошлом году, прозвучал тезис о «тонкости» вопроса балансировки снижения инфляции и поддержания роста экономики. «Я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой и это приведет к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс 1,5–2 года назад», – отметил Путин. Он добавил, что сейчас темпы роста индекса потребительских цен составляют 6,3% в годовом выражении, «цель достигается». «Сейчас важно не переохладить экономику», – подытожил мысль президент. По данным Минэка, за семь месяцев ВВП вырос на 0,6%. По итогам года динамика может оказаться чуть лучше прогнозов – рост на 0,6% вместо 0,4%, отмечал министр экономического развития Максим Решетников в интервью «Вестям».