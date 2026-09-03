Что говорил Путин на ВЭФе о взаимных обязательствах государства и бизнеса

Что говорил Путин на ВЭФе о взаимных обязательствах государства и бизнесаДля бизнеса был важен сигнал о неуместности «закручивания гаек», считают эксперты
Организация нового цикла инвестиций требует, чтобы и государство, и бизнес выполняли взятые на себя обязательства, отметил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Эту идею можно назвать лейтмотивом всего выступления, в котором были затронуты темы инфляции, бюджетной стабильности, добровольных взносов бизнеса и нового указа об обеспечении безопасности на объектах критической инфраструктуры.
Путин назвал создание условий для наращивания частных вложений главной задачей экономической политики в России. Для поддержания инвестиционной активности на долгосрочном горизонте важно сохранение макроэкономической стабильности, в частности низких темпов инфляции. Текущий спад динамики частных вложений стал результатом сознательно проводимой политики ЦБ и правительства по борьбе с ростом цен, акцентировал внимание президент. «Мы не могли допустить никакого гипервсплеска [инфляции], такая угроза была», – признал Путин. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал за II квартал сократились на 6,6% после спада на 14,3% в январе – марте, за полугодие снижение составило 9,9%.
Как и в прошлом году, прозвучал тезис о «тонкости» вопроса балансировки снижения инфляции и поддержания роста экономики. «Я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой и это приведет к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс 1,5–2 года назад», – отметил Путин. Он добавил, что сейчас темпы роста индекса потребительских цен составляют 6,3% в годовом выражении, «цель достигается». «Сейчас важно не переохладить экономику», – подытожил мысль президент. По данным Минэка, за семь месяцев ВВП вырос на 0,6%. По итогам года динамика может оказаться чуть лучше прогнозов – рост на 0,6% вместо 0,4%, отмечал министр экономического развития Максим Решетников в интервью «Вестям».
Другое важное условие для улучшения бизнес-климата – помимо сдержанной динамики цен – отсутствие излишних бюрократических барьеров, уверен Путин. Он подчеркнул, что нет смысла «вводить налоговые льготы и одновременно закручивать гайки», т. е. вводить дополнительные проверки и ужесточать надзор. Президент также обратился к новому созыву Государственной думы с требованием «и дальше создавать удобные, предсказуемые условия для инвесторов, опираясь на запросы предпринимателей и потребности регионов, исходя из национальных интересов России» через законодательную работу.
Важна и стабильность экономической политики, ее значение отметил не только сам Путин, но и заместитель премьера госсовета КНР Дин Сюэсян. Это условие позволит привлечь вложения как российских, так и зарубежных инвесторов для запуска нового инвестиционного цикла, полагает российский президент.
Есть ли стабильность
Российская экономика уже сейчас «находится в абсолютно стабильном режиме», подчеркнул Путин. Это подтверждают приемлемый уровень дефицита бюджета и низкая долговая нагрузка. «Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет», – отметил Путин. Он подчеркнул, что нужно не экономить средства казны, а «рационально расходовать».
Федеральный бюджет в январе – июле исполнен с дефицитом в 6,455 трлн руб. (2,8% ВВП), следует из предварительных данных Минфина. Закон о бюджете на 2026 г. предусматривает 3,786 трлн руб. по итогам года, или 1,6% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов предупреждал в июне, что прогноз по дефициту может возрасти.
Глава государства указал на волнообразное чередование профицита и дефицита бюджета: «Был и профицит, и тоже мы говорили: надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Но я уверен, что постепенно, решая прежде всего задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим», – сказал президент.
Вложения средств в бюджет за счет частного бизнеса Путин призвал называть не сборами, а «добровольными взносами». Он подчеркнул, что это инициатива самих компаний и «речь идет о сотнях миллиардов рублей». Власти потратят эти средства на развитие социальных благ, в том числе образование и здравоохранение, добавил Путин. Безвозмездные поступления от бизнеса в федеральный бюджет на середину августа составили 383,69 млрд руб., писали «Ведомости» 18 августа.
Нападения и защита
В разговоре президент затронул и еще одну статью расходов компаний, обусловленную текущими реалиями, – вложения в защиту активов от ударов ВСУ. Указ о возможности введения временного управления на объектах критической инфраструктуры был нужен, чтобы зафиксировать обязанность бизнеса защищать свой капитал, заявил Путин. Он отдельно подчеркнул, что у властей не было планов национализировать такие предприятия.
Путин также рассказал, что затраты компаний на защиту нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) уже составляют десятки миллиардов рублей. Указ от 24 августа, по его словам, призван простимулировать такие инвестиции. Правовой акт затрагивает не только топливный сектор, но и иные объекты промышленности, связи, ЖКХ, транспортно-логистические центры и склады.
Ремонт уже пострадавших российских НПЗ идет быстрыми темпами, сообщил глава государства. Путин рассказал, что 10% оставшихся мощностей восстановят в ближайшее время, в результате ситуация с доступностью топлива может стать лучше. Она уже находится под контролем властей, но «мы должны быть ко всему готовы», предупредил президент в ответ на вопрос модератора, стоит ли привыкать к дефициту топлива.
Что было главное
Как и принято на ВЭФе, президент сделал акцент на экономике Дальневосточного региона. Уже с 1 января будущего года на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим, отметил Путин. Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к конкретной особой зоне или ТОР, а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности. Для инвестпроекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики «появится так называемое меню льгот», включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с подведением инфраструктуры, пояснил глава государства.
Помимо этого президент также уделил внимание новому импульсу для мастер-планов городов, отмечает директор Центра региональной политики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов. По словам эксперта, здесь можно выделить три ключевых блока отраслей, которые необходимо развивать: инвестиционные производства, технологии и инновации, а также городская среда и все, что необходимо для людей.
Ключевой темой выступления президента на ВЭФ-2026 можно назвать потенциал частного бизнеса при запуске нового инвестиционного цикла, полагает директор ИНП РАН Александр Широв. Отказ от «закручивания гаек» Широв воспринял как сигнал о необходимости ослабить налоговую нагрузку на бизнес. Административное давление, по мнению эксперта, также требует ослабления, но второстепенно относительно налогов. «Речь идет не столько об административном контроле, сколько о налоговой нагрузке, где, на мой взгляд, уже достигнут некоторый потолок», – рассуждает Широв. Частный бизнес должен стать ключевым источником инвестиций, отмечает эксперт.
Этот посыл в целом далеко не нов и ежегодно звучит на пленарном заседании ВЭФа, замечает Климанов. Призывы снижать контрольно-надзорные барьеры и рассуждения о роли малого бизнеса звучат регулярно, говорит он.
В контексте последнего «неординарного», как выразился Климанов, указа Путина о возможности перехода критических объектов под временное управление обсуждались меры по защите объектов инфраструктуры от атак. По мнению Широва, вмешательство государства и возможное изменение формата управления могут рассматриваться лишь как экстраординарные меры для тех редких случаев, когда бизнес полностью самоустраняется от защиты критической производственной инфраструктуры. Климанов признал, что этот вопрос «пока не имеет практической плоскости и скорее носит умозрительный характер». Его развитие, по словам эксперта, зависит от того, как ситуация с атаками будет складываться дальше: таких ударов по объектам гражданской инфраструктуры не ожидали, это стало новой реальностью в текущем году.