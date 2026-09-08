Почему введение налога на сверхприбыль банков становится мировым трендом

Наиболее активно такие инструменты применялись в Европе после резкого повышения процентных ставок в 2022–2023 гг., говорят эксперты. Однако и сейчас эти инициативы продолжают обсуждаться. Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини 6 сентября на экономическом форуме Амброзетти в Черноббио заявил, что при утверждении нового бюджета Италии его партия обязательно предложит введение налога на сверхприбыль банков. «Этот год станет еще одним рекордным по прибыли банков, приближающейся к 50 млрд евро. И поскольку часть этой прибыли, по сути, формируется за счет банковских комиссий и разницы между полученными и выплаченными процентами, введение сбора с этой составляющей – бремя которого целиком ложится на граждан, – представляется совершенно оправданным», – заявил он.