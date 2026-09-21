Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
UNAC0,374-1,19%CNY Бирж.12,519-0,5%IMOEX2 258,78-0,85%RTSI845,11-0,85%RGBI112,69-0,01%RGBITR770,37+0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Минфин назвал условия для получения господдержки при реструктуризации

В обмен на господдержку министерство ожидает оптимизации или отказа от дивидендных выплат
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В текущей непростой ситуации в экономике правительство получает большое количество обращений компаний за поддержкой в комиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Об этом сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова в ходе сессии «Реструктуризация долга: финансовые механизмы сохранения бизнеса» в рамках Московского финансового форума.

В 2025 г. было решено создать специальную подкомиссию правительства по оказанию мер господдержки, в том числе реструктуризации долга. Она направлена не на поддержку отраслей, как основная комиссия, а на помощь отдельным компаниям, напомнила Окладникова. Минфин в подкомиссии работает совместно с кредитными организациями, ЦБ, ФНС и отраслевыми органами. Задача подкомиссии – сформировать для компании конкретный набор мер, которые способны помочь ей выйти на необходимую динамику развития.

В частности, подкомиссия обращает внимание, есть ли у компании перспектива наращивания выручки, рентабельна ли она. Компания не должна быть исторически убыточна, подчеркивает Окладникова. По ее словам, финансовое моделирование должно показывать, что компания способна сохранить компетенции и свою долю рынка и обеспечить развитие, чтобы вернуться к докризисным показателям. Минфин также обращается за оценкой к профильным министерствам, и они должны подтвердить, что у компании есть уникальные компетенции для развития отрасли. Кроме того, кредитные организации должны считать, что компания может дальше обслуживать задолженность.

Минэк ускорит запуск механизма добанкротной санации до начала 2027 года

Экономика / Правила

Минфин не может предоставлять субсидию компаниям, которые имеют задолженность перед РФ (налоги и госконтракты), напомнила Окладникова.

В обмен на господдержку Минфин ожидает от собственника не меньшего участия, чем от государства, подчеркнула замминистра. «От него мы ожидаем самого неприятного – оптимизации и отказа от выплаты дивидендов, реализации непрофильного имущества, реструктуризации внутригрупповой задолженности. Иногда говорим даже о переквалификации займов в капитал, если это касается одной группы компаний. Это все для собственников неприятные и даже болезненные решения», – подчеркнула Окладникова.

Для оздоровления собственник должен быть готов раскрыть информацию о своих активах и планах восстановления жизнеспособности, отметил в ходе сессии замглавы ФНС Константин Чекмышев. Кроме того, важным признаком является факт новых вложений в бизнес. Если собственник вкладывает деньги в бизнес, значит, он хочет его вернуть, подчеркнул Чекмышев.

Участники сессии также обсудили новый механизм добанкротной санации, которая будет доступна для крупных заемщиков (с балансовой стоимостью активов более 1 млрд руб.). В этом случае задолженность может быть урегулирована по единому плану в судебной процедуре без немедленного перехода к ликвидации бизнеса, напомнили в ФНС.

Минэкономразвития предлагает ускорить вступление в силу механизма добанкротной санации, писали «Ведомости» 17 сентября. Ведомство планирует сдвинуть срок вступления в силу соответствующих норм закона о банкротстве с июля на январь.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте