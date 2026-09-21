Минфин назвал условия для получения господдержки при реструктуризации

Минфин назвал условия для получения господдержки при реструктуризацииВ обмен на господдержку министерство ожидает оптимизации или отказа от дивидендных выплат
В текущей непростой ситуации в экономике правительство получает большое количество обращений компаний за поддержкой в комиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Об этом сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова в ходе сессии «Реструктуризация долга: финансовые механизмы сохранения бизнеса» в рамках Московского финансового форума.
В 2025 г. было решено создать специальную подкомиссию правительства по оказанию мер господдержки, в том числе реструктуризации долга. Она направлена не на поддержку отраслей, как основная комиссия, а на помощь отдельным компаниям, напомнила Окладникова. Минфин в подкомиссии работает совместно с кредитными организациями, ЦБ, ФНС и отраслевыми органами. Задача подкомиссии – сформировать для компании конкретный набор мер, которые способны помочь ей выйти на необходимую динамику развития.
В частности, подкомиссия обращает внимание, есть ли у компании перспектива наращивания выручки, рентабельна ли она. Компания не должна быть исторически убыточна, подчеркивает Окладникова. По ее словам, финансовое моделирование должно показывать, что компания способна сохранить компетенции и свою долю рынка и обеспечить развитие, чтобы вернуться к докризисным показателям. Минфин также обращается за оценкой к профильным министерствам, и они должны подтвердить, что у компании есть уникальные компетенции для развития отрасли. Кроме того, кредитные организации должны считать, что компания может дальше обслуживать задолженность.
Минфин не может предоставлять субсидию компаниям, которые имеют задолженность перед РФ (налоги и госконтракты), напомнила Окладникова.
В обмен на господдержку Минфин ожидает от собственника не меньшего участия, чем от государства, подчеркнула замминистра. «От него мы ожидаем самого неприятного – оптимизации и отказа от выплаты дивидендов, реализации непрофильного имущества, реструктуризации внутригрупповой задолженности. Иногда говорим даже о переквалификации займов в капитал, если это касается одной группы компаний. Это все для собственников неприятные и даже болезненные решения», – подчеркнула Окладникова.
Для оздоровления собственник должен быть готов раскрыть информацию о своих активах и планах восстановления жизнеспособности, отметил в ходе сессии замглавы ФНС Константин Чекмышев. Кроме того, важным признаком является факт новых вложений в бизнес. Если собственник вкладывает деньги в бизнес, значит, он хочет его вернуть, подчеркнул Чекмышев.
Участники сессии также обсудили новый механизм добанкротной санации, которая будет доступна для крупных заемщиков (с балансовой стоимостью активов более 1 млрд руб.). В этом случае задолженность может быть урегулирована по единому плану в судебной процедуре без немедленного перехода к ликвидации бизнеса, напомнили в ФНС.
Минэкономразвития предлагает ускорить вступление в силу механизма добанкротной санации, писали «Ведомости» 17 сентября. Ведомство планирует сдвинуть срок вступления в силу соответствующих норм закона о банкротстве с июля на январь.