Минфин назвал условия для получения господдержки при реструктуризации

В частности, подкомиссия обращает внимание, есть ли у компании перспектива наращивания выручки, рентабельна ли она. Компания не должна быть исторически убыточна, подчеркивает Окладникова. По ее словам, финансовое моделирование должно показывать, что компания способна сохранить компетенции и свою долю рынка и обеспечить развитие, чтобы вернуться к докризисным показателям. Минфин также обращается за оценкой к профильным министерствам, и они должны подтвердить, что у компании есть уникальные компетенции для развития отрасли. Кроме того, кредитные организации должны считать, что компания может дальше обслуживать задолженность.