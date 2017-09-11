У конфликта вокруг Мьянмы есть и экономическая сторона

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Мьянма (бывшая Бирма) неожиданно появилась на лентах новостных агентств, на страницах газет и в репортажах телевидения и радио. Представители исламских общин по всему миру от Ближнего Востока и Турции до России и Индонезии вышли на митинги с критикой правительства Мьянмы, протестуя против преследования мусульман народности рохинджа.

Эти выступления и митинги совпали с работой саммита стран БРИКС в китайском Сямэне, на котором обсуждалось их стратегическое партнерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Где как раз и находится Мьянма, с которой ведущие державы БРИКС уже не первый год выстраивают сотрудничество в технико-экономической сфере.

Мьянма, граничащая с Индией, Бангладеш, Китаем, Таиландом и Лаосом, богата природными ресурсами, такими как нефть, газ, золото, уран, цветные металлы и драгоценные камни, однако экономика ее преимущество аграрная. На первый взгляд, это обычная развивающаяся страна, зажатая с двух сторон мощными соседями. Но на самом деле она – важнейшее звено экономического коридора «Китай – Мьянма – Бангладеш – Индия», о создании которого правительства этих государств договорились в 2013 г. По мнению властей КНР, этот коридор должен подтолкнуть, как говорится в официальных документах, «совместное развитие трех больших экономических блоков в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии».

«Морской шелковый путь XXI века»

Бывшая столица Бирмы, город Янгон, главный торговый, промышленный и транспортный центр страны, рассматривается как один из торговых портов «Морского шелкового пути XXI века» – части геоэкономического китайского проекта «Один пояс, один путь». Он имеет стратегическое значение, тем более что неподалеку расположен Малаккский пролив, через который проходит четверть всего мирового морского товарооборота. Военно-морские силы Китая и Мьянмы в мае 2017 г. впервые провели совместные морские маневры.

Индия, второй крупнейший сосед Мьянмы, также рассматривает ее как ключевого партнера при взаимодействии со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в рамках провозглашенной индийским премьером Нарендрой Моди политики «Действуй на Востоке» (Act East). Индия считает экономическую интеграцию со странами Юго-Восточной Азии одной из стратегических задач на ближайшие десятилетия.

Нефть, газ и энергобезопасность Китая

Но Мьянма не только транзитная страна для китайских товаров и ворота в Юго-Восточную Азию для Индии. Со временем она может стать региональным игроком в топливо-энергетической сфере.

Возможная дестабилизация ситуации в Индокитае – это не только проблема Мьянмы, КНР и Индии. У России в регионе есть свои экономические интересы, включая многолетнее военно-техническое сотрудничество с Мьянмой. В частности, «Тяжпромэкспорт» участвует в развитии ее металлургической отрасли. С 2009 г. вооруженные силы Мьянмы получили от России 20 истребителей МиГ-29, вертолеты Ми-35П и ракетно-пушечные комплексы. «Рособоронэкспорт» и корпорация «Иркут» начали поставку Як-130 для ВВС Мьянмы (контракт на 30 самолетов). В 2016 г. министерства обороны двух стран заключили соглашение о военном сотрудничестве, предусматривающее развитие отношений в военно-морской области, гидрографии и топографии, военной медицине и образовании, а также в области борьбы с терроризмом.

Таким образом, расположенная у границ КНР Мьянма становится реальным конкурентом арабских монархий и стран Персидского залива, поставляющих в Китай сжиженный природный газ и нефть. А крупнейшие нефтегазовые месторождения находятся как раз там, где происходят столкновения между представителями мусульманской народности рохинжда с правительственными силами Мьянмы, – это территория штата Ракхайн и его шельфовая зона в Бенгальском заливе. В этом и может заключаться ответ на вопрос, почему вдруг исламский мир так резко озаботился противостоянием мусульман-рохинджей и властей Мьянмы, хотя этот конфликт длится уже восьмое десятилетие, а наиболее острая его фаза пришлась на 2012 г.

Разведанные запасы газа в этой стране составляют, по данным ОПЕК, 450 млрд куб. м, но возможные резервы, в том числе в шельфовой зоне, превышают 1,6 трлн куб. м. Таким образом, по потенциалу добычи газа Мьянма может встать в один ряд с Кувейтом, Ливией и Оманом. Сейчас 80% добываемого в стране газа экспортируется в Таиланд и Китай. Через территорию Мьянмы проходит газопровод мощностью 12 млрд куб. м в год, на строительство которого китайская нефтяная госкомпания CNPC потратила $2,5 млрд. Параллельно CNPC строит ветку нефтепровода также за $2,5 млрд. Экспорт нефти и газа по трубопроводам из Мьянмы в Китай призван стать частью программы обеспечения энергетической безопасности КНР, о чем неоднократно заявляли китайские официальные лица.

У протестов мусульман перед посольствами Мьянмы в различных странах, в том числе в России, кроме социально-религиозной может быть геоэкономическая подоплека. Но попытки вовлечь исламский мир во внутренний конфликт в Мьянме и вызвать дестабилизацию в нефтегазовом секторе в Бенгальском заливе в зоне экономического коридора «Китай – Мьянма – Бангладеш – Индия» могут рассматриваться Китаем как недружественные шаги, направленные на создание проблем для его энергобезопасности и как угроза развитию китайского проекта «Пояса и пути».

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Интересы России

Внешнеэкономические интересы России направлены сейчас на сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии в финансово-экономической сфере, в международной торговле, в области технологий и инвестиций. С учетом этого взаимоотношения России с Китаем и странами АСЕАН, в том числе с Мьянмой, приобретают серьезное значение. Важно, чтобы митинги российских мусульман не поставили под угрозу российско-китайские стратегические отношения и сотрудничество между странами БРИКС.