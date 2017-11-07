«ФРС нужно подумать об упрощении правил регулирования»

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Джером Пауэлл, кандидат в председатели ФРС Andrew Harrer / Bloomberg

Джером Пауэлл, которого президент США Дональд Трамп номинировал на пост председателя Федеральной резервной системы, – лучший выбор, за исключением разве что переназначения нынешнего руководителя Джанет Йеллен, считают наблюдатели. Пауэлл – не яркий лидер, а сторонник консенсуса, такой же, как Бен Бернанке и Йеллен, с которыми он работал в совете управляющих ФРС. Кроме того, у него нет экономического образования и его знания в этой области во многом определяются позициями двух его предшественников, говорят знакомые с Пауэллом люди. Поэтому он, по всей видимости, будет так же осторожен в проведении денежной политики, что и они, поскольку является сторонником центристского подхода. В то же время он привлек Трампа своей готовностью несколько смягчить регулирование финансового сектора, сильно ужесточившееся после кризиса 2008 г. Но, судя по его собственным заявлениям, Пауэлл совершенно не намерен демонтировать систему более пристального надзора.

Все эти качества могут помочь ему успешно справляться со своей работой в ближайшее время, но не ясно, насколько эффективным руководителем центробанка он окажется в более сложные времена – при возникновении проблем в экономике или на финансовых рынках.

«Убедительный и непритязательный стиль»

Сторонников более жесткой денежной политики традиционно называют ястребами, более мягкой – голубями. Пауэлл ни тот ни другой, сказал The New York Times (NYT) бывший президент федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер: «Все мы стремимся быть мудрой совой. Думаю, Пауэлл отлично подходит под это определение». Он очень умеренный человек во всем, продолжает Фишер: «Я пытался сделать так, чтобы он выпил больше двух бокалов вина за обедом, – не пьет».

«Он занудлив, но говорит по делу, – цитирует CNBC главного финансового экономиста Jefferies Group Уорда Маккарти. – Слушая его, ты не чешешь в затылке, задаваясь вопросом, что же он только что сказал». Определение «занудливый» употребили и многие другие опрошенные CNBC участники рынка.

«У Пауэлла очень убедительный и непритязательный стиль», – отмечает президент Института международных финансов Тим Эдамс.

Когда студент бизнес-школы Шон Гиллиспи несколько лет назад попросил Пауэлла дать ему совет относительно того, как строить карьеру, тот ответил: держи голову ниже и упорно работай. Как рассказал Гиллиспи, занимающий сейчас должность директора по технологическим решениям, The Wall Street Journal (WSJ), свою позицию Пауэлл пояснил таким образом: «Вы удивитесь, как много компетентных людей разрушили собственные перспективы плохим поведением».

В последние десятилетия ФРС возглавляли два типа руководителей: яркие лидеры Пол Волкер и Алан Гринспэн, чьи взгляды на инфляцию и процентные ставки во многом определяли денежную политику центральных банков не в одних только США с начала 1980-х по середину 2000-х гг.; и сторонники консенсуса Бернанке с Йеллен, которые сделали процесс принятия решений и коммуникаций с рынком более открытым и снизили руководящую роль председателя ФРС.

Пауэлл, если судить по его почти 40-летней карьере в государственных ведомствах, юридической и банковской отраслях, принадлежит скорее ко второй группе, делает вывод WSJ. «Пауэлл заработал репутацию центриста в области денежной политики, выверяя свое мнение по консенсусу. В речах он часто апеллирует к тому, что так думает комитет» по операциям на открытом рынке (FOMC), который принимает решения по процентным ставкам, цитирует Forbes Мишель Мейер, экономиста Bank of America Merrill Lynch.

При обсуждении того или иного решения Пауэлл мог высказать сомнения или настаивать на своем, отмечают люди, знакомые с работой ФРС. Например, в 2013 г. он был среди тех управляющих, кто убеждал Бернанке начать сворачивать программу денежного стимулирования. Но на всех 44 заседаниях совета управляющих его мнение при голосовании ни разу не разошлось с мнением председателя.

Подобная преемственность будет хорошо воспринята на финансовых рынках, которые не любят неопределенности, да и в руководстве самой ФРС. Она также может нравиться Трампу. Во время предвыборной кампании он критиковал Йеллен за ультрамягкую денежную политику, но на посту президента с одобрением отзывается о действиях ФРС, которые способствуют тому, что фондовый рынок в этом году бьет рекорд за рекордом, экономика впервые с 2014 г. показывает 3%-ный рост в течение двух кварталов подряд, а безработица держится на многолетних минимумах.

«Назначение Пауэлла не удивило рынок и, если не считать переназначения Йеллен, может считаться наименее подрывающим статус-кво в совете управляющих ФРС», – сказала Financial Times (FT) Эрин Браун, управляющий фондом в UBS Asset Management. Инвесторы ожидают, что Пауэлл продолжит нынешнюю политику ФРС по постепенному повышению процентных ставок и медленному сокращению портфеля активов, составляющих $4,5 трлн.

Юрист, финансист, чиновник

Трамп склонен назначать на государственные посты людей с опытом работы в бизнесе. Например, министр финансов Стивен Мнучин и директор Национального экономического совета Гэри Кон – выходцы из Goldman Sachs. В то время как Йеллен построила академическую карьеру, Пауэлл работал то на государство, то на коммерческие структуры.

Не самый богатый, но миллионер Джером Пауэлл станет одним из богатейших руководителей ФРС с активами, оцениваемыми в $19,4–55 млн, согласно отчету за июнь этого года управления по государственной этике. В этом он соответствует образу типичного назначенца Трампа, который привел в администрацию немало бизнесменов и миллионеров (и даже миллиардеров, как, например, министр торговли Уилбур Росс, чье состояние оценивается в $2,5 млрд). Состояние Джанет Йеллен – $5,1–16,6 млн. Правда, Пауэлл не самый богатый из управляющих ФРС. У назначенного 13 октября этого года Рандала Кварлса, тоже выходца из Carlyle, $24,7–125 млн. На своем нынешнем посту Пауэлл зарабатывает $179 700 в год. А зарплата председателя ФРС в этом году – $199 700.

Он родился 4 февраля 1953 г. в Вашингтоне. Его отец был частным юристом, и Пауэлл, которого знакомые зовут Джей, пошел по его стопам. В 1975 г. он окончил Принстонский университет и год набирался опыта, работая помощником по правовым вопросам сенатора от Пенсильвании Ричарда Швайкера. Затем отправился повышать квалификацию в Университет Джорджтауна. Одновременно с учебой работал главным редактором выпускаемого университетом юридического обозрения Georgetown Law Journal.

В отличие от Йеллен и двух ее предшественников у Пауэлла нет ни докторской степени, ни экономического образования – только диплом по юриспруденции Университета Джорджтауна. Его знакомые из ФРС рассказали NYT, что он прилежно штудировал экономическую науку уже в ФРС. Набирал кучу трудов и документов по актуальной теме, изучал их и обсуждал с коллегами.

После университета Пауэлл работал помощником судьи и в частных юридических фирмах. Но в 1984 г. решил, что куда привлекательнее другая сфера, и стал инвестбанкиром Dillon, Read & Company. Он занимался привлечением финансирования, торговым финансированием, сделками слияния и поглощения. В 1985 г. он женился на Элиссе Энн Леонард, продюсере и сценаристе серии научно-популярных передач Innovation, которая выпускалась Public Broadcasting System. У них трое детей.

В 1990 г. Пауэлл перешел на работу в министерство финансов, которое к тому времени уже несколько лет возглавлял бывший председатель совета директоров Dillon, Read & Company Николас Брейди. При нем Пауэлл вырос от помощника до заместителя министра, отвечающего за рынок гособлигаций и политику в отношении финансовых институтов.

В 1993 г. он вернулся в бизнес, став одним из директоров Bankers Trust, где отвечал за обслуживание клиентов и сделки по слиянию и поглощению, пишет Bloomberg. В его официальной биографии на сайте ФРС, однако, об этом не упоминается. В 1994 г. в банке разгорелся скандал: несколько клиентов, в том числе Gibson Greetings и Procter & Gamble, потеряли деньги на сделках с деривативами и обвинили банк в том, что он не предоставил им достаточно информации для адекватной оценки рисков.

С 1997 по 2005 г. Пауэлл был партнером в фонде прямых инвестиций Carlyle Group, затем основал собственную инвестиционную компанию Severn Capital Partners. Но в 2008 г. предпочел стать управляющим партнером Global Environment Fund, специализирующегося на вложениях в возобновляемую энергетику. Одновременно в 2010–2012 гг. за символический $1 в год преподавал в аналитическом центре Bipartisan Policy Center.

В 2011 г. республиканцы в сенате зарубили кандидатуру Барака Обамы на пост управляющего ФРС – Питера Даймонда, который был скорее теоретиком, а также сторонником вмешательства государства в экономику. Тогда Обама выдвинул другого кандидата – республиканца Пауэлла. В июле того года в Белом доме узнали, что на закрытых совещаниях он убеждал республиканцев в конгрессе согласиться на повышение потолка госдолга. По словам двух присутствовавших на той встрече людей, он предупредил конгрессменов: их отказ увеличить госзаимствования нанесет вред экономике и ударит по пенсионерам, ветеранам и другим американцам, пишет WSJ. Таким образом, Пауэлл, имеющий репутацию человека, принимающего решения невзирая на идеологию, оказался идеальным кандидатом для администрации Обамы, и в 2012 г. он вошел в совет управляющих ФРС.