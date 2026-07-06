Не только носки

Не только носкиЧто понял рынок из коммуникации ЦБ
Финансовый конгресс Банка России, который, как ожидали многие присутствующие, должен был успокоить инвесторов, напротив, добавил пессимизма рынку. Если в первый день форума, 1 июля, индекс Мосбиржи на открытии был 2360,9 пункта, то к концу пятницы он опустился до 2242,84. И хотя он снижается пятый месяц подряд, значение на закрытии стало минимумом с февраля 2023 г.
На конгрессе присутствовали финансисты, банкиры, аналитики инвестиционных компаний – в общем, люди, от настроения которых и зависит рынок. В кулуарах они отмечали, что ждали от ЦБ если не позитивных новостей, то хотя бы определенности. Но вместо этого, напротив, получили ужесточение коммуникации и отсутствие четких сигналов (хотя и пытались усмотреть его в носках зампреда ЦБ).
На брифинге председатель Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор поднимет траекторию ключевой ставки на следующий год. В данном случае долгосрочный сигнал был важнее – исходя из расчета ставок на следующий год, компании строят инвестпланы и стратегию, сводят бюджеты. Повышение диапазона с текущих 8–10 до 10–12% в 2027 г. означает, что однозначной ставки компании не увидят еще как минимум полтора года.
Судя по сессиям, посвященным макроэкономике, значительного охлаждения экономической активности регулятор не видит, а спад инвестиций не такой уж и значительный, если смотреть в ретроспективе. В то же время проинфляционные факторы нарастают. Как говорили в кулуарах представители самого регулятора, на опорном заседании в июле ЦБ учтет в прогнозе топливный фактор, а в октябре – бюджетный. В ситуации с бензином регулятора волнует то, как это отразится на инфляционных ожиданиях граждан.
Бюджет же, как показалось исходя из сессии, посвященной взаимодействию бюджетной и денежно-кредитной политики, остается для ЦБ значимым аспектом риска. Кстати, индекс гособлигаций RGBI за время форума также падал – с 113,57 пункта на открытии 1 июля до 112,08 на закрытии 3 июля, что отражает если не панику, то, как минимум, опасения участников рынка относительно будущего бюджетной политики. И хотя регулятор не делал заявлений о финансовом плане страны, приглашенные на панель эксперты высказывали мрачные прогнозы, которые ясно дали понять присутствующим: бюджетный импульс значимый и регулятор оказался перед сложным выбором.
Звучали такие слова, как «длительная рецессия», «стагфляция» и прочие ужастики из учебников экономики. И это также дает понять: регулятор, судя по всему, не будет проводить экспериментов, противоречащих выбранному курсу по борьбе с ростом цен.