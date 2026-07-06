Не только носки

Судя по сессиям, посвященным макроэкономике, значительного охлаждения экономической активности регулятор не видит, а спад инвестиций не такой уж и значительный, если смотреть в ретроспективе. В то же время проинфляционные факторы нарастают. Как говорили в кулуарах представители самого регулятора, на опорном заседании в июле ЦБ учтет в прогнозе топливный фактор, а в октябре – бюджетный. В ситуации с бензином регулятора волнует то, как это отразится на инфляционных ожиданиях граждан.