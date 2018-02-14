Как Сочи готовится к инвестиционному форуму
Форум пройдет в главном медиацентре Олимпийского парка
В Сочи идут последние приготовления к Российскому инвестиционному форуму
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Форум состоится 15-16 февраля
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Ключевые темы программы затронут развитие российских регионов. 36 из них представят свои инвестиционные проекты на выставке
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На выставке также состоится открытие Лаборатории НКО Росконгресса – единого пространства для презентации работы некоммерческого сектора и обмена опытом и идеями в благотворительной сфере
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Краснодарский край приехал на форум со своим самоваром
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Последние приготовления на стенде Hyundai (бренд компании Genesis – генеральный партнер форума)
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Выставка ретро-автомобилей
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Стенд Астраханской области
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Сочинский форум проходит в главном медиацентре Олимпийского парка
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В прошлом году форум посетили 4500 участников
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Последние приготовления
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Стенд Сбербанка
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Полноразмерный макет космического корабля "Буран" встречает посетителей у входа в медиацентр. «Буран» – часть научно-популярной выставки о космосе Парка науки и искусства «Сириус»
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Помимо основных мероприятий ожидается активная культурная и спортивная программа. В 7 утра форум откроется забегом на автодроме
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В 2017 г. на форуме было подписано 377 соглашений на 490 млрд руб., говорится на его сайте
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Участники форума представляют почти 40 стран
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Организатор форума – фонд «Росконгресс»
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Время в пути от международного аэропорта Сочи до главного медиацентра Олимпийского парка составит 10-15 минут, от центра Сочи — около часа, обещают организаторы
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