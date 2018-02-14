Экономика / Госинвестиции и проекты

Как Сочи готовится к инвестиционному форуму

Форум пройдет в главном медиацентре Олимпийского парка
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