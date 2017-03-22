Госдума освободила граждан под санкциями от уплаты налогов в России

Люди, подпавшие под персональные санкции (начиная с 2014 г.), смогут отказаться от налогового резидентства России, даже если провели в стране больше 183 дней (критерий по Налоговому кодексу). Такой законопроект приняли депутаты Госдумы в третьем чтении. Поправка внесена в статью Налогового кодекса о плательщиках НДФЛ.

Закон также придает этому положению обратную силу, распространив его на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г. Соответствующее заявление физлицо должно направить в налоговый орган, приложив к нему документы, подтверждающие налоговое резидентство в иностранном государстве. Заявление должно быть подано в срок, предусмотренный для подачи налоговых деклараций.

В американском санкционном списке из-за событий на Украине сейчас 56 россиян, в европейском – 157 граждан России и Украины. 1 января 2014 г. список людей, на которых США наложили санкции из-за дела Сергея Магнитского, пополнился 26 россиянами.