Набиуллина: ЦБ будет снижать ставку постепенно, возможно, с паузами

ЦБ России будет снижать ставку постепенно, возможно, с временными паузами, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«В среднесрочной перспективе мы будем снижать ключевую ставку постепенно, возможно, с некоторыми паузами, сохраняя при этом умеренную жесткость денежно-кредитной политики. Мы будем ориентироваться в первую очередь на опорное заседание, когда мы обновляем и публикуем макроэкономический прогноз, на основе которого принимаем решение. Но не исключаем принятия решения и на промежуточных заседаниях», - сказала Набиуллина.

Она отметила, что восстановительные процессы в экономике приобретают устойчивость, инфляционные ожидания снижаются.

Совет директоров Банка России сегодня снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 9,75%.