Песков напомнил о поддержке Набиуллиной Путиным после снижения ставки ЦБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение совета директоров Банка России о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 9,75% годовых.

«Вы знаете, что совсем недавно, говоря о своем намерении представить кандидатуру Набиуллиной (председатель ЦБ Эльвира Набиуллина) еще на пост председателя Центробанка, Путин дал позитивную оценку работе Центробанка и поддержал тактику и стратегию мегарегулятора», - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов оценить решение ЦБ.

На минувшей неделе Путин на съезде РСПП в Москве так ответил на просьбу Владимира Потанина о дешевых кредитах для бизнеса: «Я не буду предлагать Эльвире Сахипзадовне дискутировать с вами, скажу за нее, что бы она вам ответила: необоснованное и преждевременное снижение ставки, чего бы очень, конечно, хотелось, может привести к инфляции и ослаблению национальной валюты».

В минувшую среду Путин на встрече с Набиуллиной сообщил ей, что внесет в Госдуму ее кандидатуру для продления полномочий на посту председателя ЦБ. Президент выразил надежду, что ЦБ под руководством Набиуллиной продолжит действовать независимо и уверенно.