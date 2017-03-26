МИД России разочарован решением США ввести новый пакет санкций

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение властей США ввести новые санкции в отношении восьми российских организаций. По ее мнению, такое решение вызывает «недоумение и разочарование» и противоречит заявлениям Вашингтона о приоритетности борьбы с запрещенной террористической организацией «Исламское государство».

«Данный шаг совершенно не стыкуется со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории. Наоборот, полностью противоречит такой установке, подрывает перспективы налаживания широкого многостороннего взаимодействия в целях разгрома ИГ и прочих террористических группировок, угрожающих всем странам, включая США», – говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте МИДа.

Она отметила, что никаких серьезных последствий для России эти санкции не повлекут. Захарова подчеркнула, что США не назвали конкретные причины, лишь сославшись на свое законодательство.

Как сообщалось, американские власти приняли решение распространить санкции еще на восемь российских компаний. Эти организации, по мнению Вашингтона, нарушают законодательство США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В список попали «Рособоронэкспорт», «Авиаэкспорт», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева и др.