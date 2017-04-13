Орешкин уточнил прогноз курса рубля на конец года

Министр экономического развития Максим Орешкин уточнил прогноз курса рубля на конец 2017 г. – по его мнению, он ослабнет до 62 руб. за доллар при сохранении текущих цен на нефть. Неделю назад Орешкин прогнозировал 63–64 руб. за доллар при нефти около $55 за баррель.

При снижении цен на нефть до $40 за баррель к концу 2017 г., что заложено в базовом прогнозе Минэкономразвития, рубль ослабнет примерно до 68 руб. за доллар, повторил Орешкин, выступая на заседании правительства в Горках с новым прогнозом министерства на 2017–2020 гг.

Министр констатировал, что годовая инфляция в России уже приблизилась к таргету ЦБ (4%). «Уже в настоящее время инфляция снизилась до уровня 4,2%, что лучше любых прогнозов, которые были в начале года», – сказал Орешкин.