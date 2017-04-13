Дефицит бюджета России в I квартале составил 1,4% ВВП – Минфин

Федеральный бюджет России в январе - марте 2017 г., по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом в 274,206 млрд руб., или 1,4% ВВП, говорится в сообщении министерства.

Объем ВВП РФ за I квартал составил 20 трлн 19,5 млрд руб.

Первичный дефицит составил 81,630 млрд руб., или 0,4% ВВП.

Доходы бюджета в январе - марте сложились на уровне 3 трлн 632,56 млрд руб., или 26,9% к объему доходов, утвержденному законом о бюджете на год. Нефтегазовые доходы составили 1 трлн 517,86 млрд руб., или 30,1% от прогноза на год, ненефтегазовые - 2 трлн 114,7 млрд руб., или 25,1% годового прогноза.

Расходы составили 3 трлн 906,7 млрд руб., или 24,1% к общему объему расходов, утвержденному законом о бюджете, и 23,7% к уточненной росписи.

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита составило 315,676 млрд руб. и 41,469 млрд руб. соответственно.

Федеральная налоговая служба администрировала за три месяца 2 трлн 382,2 млрд руб., или 30% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба - 1 трлн 29,209 млрд руб. (24,4%), другие федеральные органы - 221,150 млрд руб. (16,5%).

Расходы на социальную политику в январе - марте составили 1 трлн 524,6 млрд руб. (30,1% от плана на год), на нацоборону - 787,597 млрд руб. (27,5%), нацбезопасность - 379,288 млрд руб. (19,5%), нацэкономику - 341,550 млрд руб. (14,9%), образование - 135,96 млрд руб. (22%), здравоохранение - 61,404 млрд руб. (14%), обслуживание госдолга - 192,57 млрд руб. (26,4%), межбюджетные трансферты общего характера - 192,089 млрд руб. (25,3%).